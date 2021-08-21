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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Алания
Велес - Алания: обзор матча 21 августа 2021
Велес
21.08.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 2
Завершен
Алания
2'
К. Кертанов
4'
А. Бацуев
19'
Х. Хосонов (П)
53'
А. Эльдарушев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Алания
90'
+3
Желтая карточка
Д. Шавлохов
86'
Желтая карточка
Х. Хосонов
Замена
А. Коротков
️️️️
А. Бацуев
81'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
В. Кабахидзе
81'
Замена
А. Смит
️️️️
А. Галоян
75'
71'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
А. Хабалов
63'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
А. Цараев
53'
ГОЛ! 2:2!
А. Эльдарушев
Замена
А. Кахидзе
️️️️
А. Вульфов
25'
19'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Хосонов
16'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Засеев
ГОЛ! 2:0!
А. Бацуев
4'
ГОЛ! 1:0!
К. Кертанов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
5
Александр Осипов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Велес
16
Даниил Власов
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Алания
5
Алексей Татаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
1-4-2-2-1
1
Граб
34
Макеев
96
Вульфов
5
Осипов
95
Бацуев
8
Майга
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
18
Кертанов
21
Галоян
17
Лопатин
3-2-3-2
91
Томаев
15
Кочиев
30
Шавлохов
19
Бутаев
8
Хугаев
13
Засеев
22
Цараев
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
11
Эльдарушев
14
Машуков
96
Вульфов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
96
Вульфов
95
Бацуев
24
Коротков
24
Коротков
95
Бацуев
18
Кабахидзе
23
Тарасов
23
Тарасов
18
Кабахидзе
21
Галоян
11
Смит
11
Смит
21
Галоян
15
Хабалов
15
Сосранов
15
Сосранов
15
Хабалов
13
Засеев
80
Хосонов
80
Хосонов
13
Засеев
22
Цараев
97
Магомедов
97
Магомедов
22
Цараев
Остались в запасе
Велес
Алания
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
16
Даниил Власов
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
7
Батраз Гурциев
ПВ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
16
Даниил Власов
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Велес - Алания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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