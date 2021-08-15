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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Алания
Спартак-2 - Алания: обзор матча 15 августа 2021
Спартак-2
15.08.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 2
Завершен
Алания
7'
С. Мельников
12'
В. Шитов
90'
А. Воропаев
51'
Д. Кобесов
61'
И. Машуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Алания
Замена
И. Голятов
️️️️
В. Шитов
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
А. Воропаев
90'
Замена
М. Данилин
️️️️
С. Оганесян
88'
Замена
В. Шитов
️️️️
С. Мельников
80'
74'
Желтая карточка
А. Хабалов
68'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Н. Гиоргобиани
61'
ГОЛ! 2:2!
И. Машуков
57'
Желтая карточка
Р. Сосранов
57'
Замена
А. Бутаев
️️️️
Р. Сосранов
51'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кобесов
47'
Желтая карточка
А. Цараев
46'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Засеев
46'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
В. Хубулов
46'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
Х. Хосонов
Желтая карточка
А. Воропаев
30'
26'
Желтая карточка
Х. Кочиев
ГОЛ! 2:0!
В. Шитов
12'
ГОЛ! 1:0!
С. Мельников
7'
Желтая карточка
Д. Маркитесов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Спартак-2
88
Даниил Марков
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Алания
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Акмурзин
68
Литвинов
95
Гапонов
3
Петрунин
36
Воропаев
6
Сунгатулин
97
Денисов
8
Маркитесов
21
Мельников
9
Оганесян
73
Шитов
3-1-1-3-2
91
Томаев
15
Сосранов
15
Кочиев
30
Шавлохов
13
Засеев
80
Хосонов
22
Цараев
99
Гиоргобиани
8
Хубулов
15
Хабалов
97
Магомедов
9
Оганесян
30
Данилин
30
Данилин
9
Оганесян
21
Мельников
17
Шитов
17
Шитов
21
Мельников
73
Шитов
17
Голятов
17
Голятов
73
Шитов
99
Гиоргобиани
10
Хадарцев
10
Хадарцев
99
Гиоргобиани
15
Сосранов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Сосранов
80
Хосонов
10
Кобесов
10
Кобесов
80
Хосонов
8
Хубулов
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
8
Хубулов
13
Засеев
14
Машуков
14
Машуков
13
Засеев
Остались в запасе
Спартак-2
Алания
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
88
Даниил Марков
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
7
Батраз Гурциев
ПВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
88
Даниил Марков
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Спартак-2 - Алания
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
академии "Спартак"
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