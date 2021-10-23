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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Алания
Ротор - Алания: обзор матча 23 октября 2021
Ротор
23.10.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Алания
Желтая карточка
И. Обухов
90'
+2
87'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Хабалов
73'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
А. Бутаев
Красная карточка
А. Чуканов
69'
66'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Цараев
66'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Д. Кобесов
Замена
О. Николаев
️️️️
А. Дудиев
62'
Желтая карточка
И. Бериашвили
59'
Желтая карточка
А. Дудиев
46'
Замена
И. Школик
️️️️
Н. Маляров
46'
Желтая карточка
Н. Маляров
43'
Желтая карточка
С. Серченков
36'
35'
Желтая карточка
А. Цараев
30'
Желтая карточка
Б. Магомедов
15'
Желтая карточка
И. Машуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Ротор
34
Никита Репин
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Алания
31
Георгий Туаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-1-2-2-1
96
Обухов
3
Мартынов
4
Бериашвили
14
Первушин
8
Дудиев
6
Макаров
7
Маляров
21
Махатадзе
7
Чуканов
8
Серченков
9
Муллин
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
19
Бутаев
10
Кобесов
80
Хосонов
22
Цараев
97
Магомедов
15
Хабалов
14
Машуков
99
Гиоргобиани
8
Дудиев
11
Николаев
11
Николаев
8
Дудиев
7
Маляров
20
Школик
20
Школик
7
Маляров
22
Цараев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
22
Цараев
19
Бутаев
15
Сосранов
15
Сосранов
19
Бутаев
10
Кобесов
8
Хубулов
8
Хубулов
10
Кобесов
15
Хабалов
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
15
Хабалов
Остались в запасе
Ротор
Алания
34
Никита Репин
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
7
Батраз Гурциев
ПВ
31
Георгий Туаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
34
Никита Репин
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
31
Георгий Туаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Ротор - Алания
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
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4 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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0 : 0
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3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
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