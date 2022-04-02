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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Алания
Металлург Л - Алания: обзор матча 02 апреля 2022
Металлург Л
02.04.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 3
Завершен
Алания
1'
Б. Гурциев
42'
И. Машуков
67'
В. Хубулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Алания
77'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
А. Засеев
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Арустамян
77'
Замена
Г. Киселев
️️️️
М. Яковлев
76'
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
Л. Герчиков
75'
67'
ГОЛ! 0:3!
В. Хубулов
66'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Бутаев
66'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Хугаев
Желтая карточка
М. Карпов
58'
54'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
И. Машуков
Замена
А. Кутьин
️️️️
Р. Ахвледиани
53'
Желтая карточка
Р. Ахвледиани
52'
Замена
Д. Поярков
️️️️
В. Черный
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
И. Машуков
35'
Желтая карточка
А. Бутаев
Желтая карточка
А. Никитенков
27'
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гурциев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Вадим Черный
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Алания
31
Георгий Туаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
3-1-2-3-1
1
Иканович
51
Карпов
63
Никитенков
3
Поликутин
14
Черный
20
Войдель
70
Арустамян
18
Яковлев
11
Бабаев
68
Герчиков
9
Ахвледиани
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
5
Багаев
19
Бутаев
15
Кочиев
13
Засеев
8
Хугаев
80
Хосонов
7
Гурциев
15
Хабалов
8
Хубулов
14
Машуков
18
Яковлев
78
Киселев
78
Киселев
18
Яковлев
14
Черный
25
Поярков
25
Поярков
14
Черный
68
Герчиков
15
Шаповалов
15
Шаповалов
68
Герчиков
70
Арустамян
91
Долгов
91
Долгов
70
Арустамян
9
Ахвледиани
48
Кутьин
48
Кутьин
9
Ахвледиани
13
Засеев
21
Кокоев
21
Кокоев
13
Засеев
19
Бутаев
88
Кобесов
88
Кобесов
19
Бутаев
8
Хугаев
71
Дзахов
71
Дзахов
8
Хугаев
14
Машуков
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
14
Машуков
Остались в запасе
Металлург Л
Алания
6
Дмитрий Великородный
ОП
16
Александр Кобзев
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
22
Алан Цараев
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
31
Георгий Туаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
6
Дмитрий Великородный
ОП
16
Александр Кобзев
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Остались в запасе
22
Алан Цараев
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
31
Георгий Туаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Металлург Л - Алания
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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3 : 0
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Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Федор Валявин (Саратов)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
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