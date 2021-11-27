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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Велес
Алания - Велес: обзор матча 27 ноября 2021
Алания
27.11.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 1
Завершен
Велес
3'
А. Эльдарушев
30'
Д. Кобесов
59'
В. Кабахидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Велес
87'
Замена
Д. Лопатин
️️️️
М. Митришев
Желтая карточка
А. Хугаев
76'
69'
Замена
Д. Ежков
️️️️
А. Вульфов
68'
Желтая карточка
М. Митришев
Желтая карточка
Б. Хадарцев
61'
Желтая карточка
А. Эльдарушев
60'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Д. Кобесов
60'
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Эльдарушев
60'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
Д. Дзахов
60'
59'
ГОЛ! 2:1!
В. Кабахидзе
Вторая желтая
Б. Магомедов
55'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
С. Качмазов
50'
Желтая карточка
Б. Магомедов
48'
Желтая карточка
Х. Кочиев
44'
Желтая карточка
Д. Кобесов
33'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кобесов
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Эльдарушев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
96
Александр Вульфов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Алания
31
Георгий Туаев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Алан Гиоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
31
Арсен Джиоев
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Натабашвили
4
Качмазов
15
Кочиев
19
Бутаев
8
Хугаев
10
Кобесов
71
Дзахов
80
Хосонов
15
Хабалов
97
Магомедов
11
Эльдарушев
4-2-1-3
13
Косаревский
34
Макеев
5
Стаменкович
24
Коротков
24
Кахидзе
96
Вульфов
95
Бацуев
18
Кабахидзе
95
Митришев
18
Кертанов
21
Галоян
10
Кобесов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
10
Кобесов
4
Качмазов
15
Сосранов
15
Сосранов
4
Качмазов
71
Дзахов
21
Кокоев
21
Кокоев
71
Дзахов
11
Эльдарушев
13
Засеев
13
Засеев
11
Эльдарушев
96
Вульфов
10
Ежков
10
Ежков
96
Вульфов
95
Митришев
17
Лопатин
17
Лопатин
95
Митришев
Остались в запасе
Алания
Велес
31
Георгий Туаев
ВР
23
Алан Гиоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ОП
31
Арсен Джиоев
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
2
Николай Тарасов
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
31
Георгий Туаев
ВР
23
Алан Гиоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ОП
31
Арсен Джиоев
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Остались в запасе
2
Николай Тарасов
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Алания - Велес
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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