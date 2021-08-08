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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Кубань
Алания - Кубань: обзор матча 08 августа 2021
Алания
08.08.2021, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
3 : 2
Завершен
Кубань
54'
Д. Шавлохов
88'
И. Машуков
89'
Б. Гурциев
6'
Н. Абдоков
52'
М. Сидоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Кубань
90'
+4
Желтая карточка
Р. Гиголаев
ГОЛ! 3:2!
Б. Гурциев
89'
89'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
А. Дышеков
ГОЛ! 2:2!
И. Машуков
Пас отдал
Б. Магомедов
88'
87'
Замена
Н. Гиголаев
️️️️
Н. Абдоков
86'
Желтая карточка
Н. Абдоков
Желтая карточка
Х. Кочиев
80'
Замена
И. Машуков
️️️️
Н. Гиоргобиани
77'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Цараев
75'
66'
Желтая карточка
С. Таказов
63'
Желтая карточка
Н. Кармаев
Замена
Д. Кобесов
️️️️
В. Хубулов
57'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Засеев
57'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
Х. Хосонов
56'
55'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
К. Климов
ГОЛ! 1:2!
Д. Шавлохов
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Сидоров
50'
Желтая карточка
А. Дышеков
49'
Желтая карточка
И. Безденежных
Желтая карточка
А. Цараев
38'
32'
Желтая карточка
К. Климов
Желтая карточка
Х. Хосонов
31'
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Абдоков
Пас отдал
А. Дышеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
38
Василий Алейников
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Алексей Шульгин
ПВ
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
15
Кочиев
30
Шавлохов
15
Сосранов
13
Засеев
80
Хосонов
8
Хубулов
99
Гиоргобиани
22
Цараев
15
Хабалов
97
Магомедов
3-4-1-1-1
1
Климович
45
Кармаев
3
Поликутин
30
Таказов
22
Рыбин
33
Дышеков
18
Шалаев
81
Сидоров
87
Безденежных
99
Абдоков
90
Климов
99
Гиоргобиани
14
Машуков
14
Машуков
99
Гиоргобиани
22
Цараев
7
Гурциев
7
Гурциев
22
Цараев
80
Хосонов
9
Подбельцев
9
Подбельцев
80
Хосонов
13
Засеев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
13
Засеев
8
Хубулов
10
Кобесов
10
Кобесов
8
Хубулов
90
Климов
52
Лобкарев
52
Лобкарев
90
Климов
99
Абдоков
17
Гиголаев
17
Гиголаев
99
Абдоков
33
Дышеков
13
Гиголаев
13
Гиголаев
33
Дышеков
Остались в запасе
Алания
Кубань
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
91
Азамат Томаев
ВР
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
19
Алексей Шульгин
ПВ
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
91
Азамат Томаев
ВР
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
19
Алексей Шульгин
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Алания - Кубань
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
им. С.Билимханова
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