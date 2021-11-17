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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Алания
Кубань - Алания: обзор матча 17 ноября 2021
Кубань
17.11.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
5 : 5
Завершен
Алания
23'
Н. Абдоков
29'
М. Лаук
32'
М. Лаук (П)
49'
М. Лаук
58'
И. Безденежных
13'
Б. Магомедов
45+1'
И. Машуков
50'
Б. Гурциев
63'
Б. Хадарцев (П)
90+6'
И. Машуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Алания
90'
+6
ГОЛ! 5:5!
И. Машуков
Замена
И. Петров
️️️️
Н. Абдоков
84'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
А. Рыбин
84'
80'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Х. Хосонов
Желтая карточка
А. Рыбин
77'
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Лаук
68'
67'
Желтая карточка
Б. Хадарцев
64'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
Д. Кобесов
63'
ГОЛ с пенальти! 5:4!
Б. Хадарцев
ГОЛ! 5:3!
И. Безденежных
58'
55'
Желтая карточка
Х. Хосонов
55'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Цараев
50'
ГОЛ! 4:3!
Б. Гурциев
ГОЛ! 4:2!
М. Лаук
49'
46'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Бутаев
46'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
В. Хубулов
Желтая карточка
М. Лаук
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 3:2!
И. Машуков
Желтая карточка
А. Грицаенко
34'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Лаук
32'
31'
Желтая карточка
В. Хубулов
ГОЛ! 2:1!
М. Лаук
29'
ГОЛ! 1:1!
Н. Абдоков
23'
Желтая карточка
В. Алейников
18'
Замена
О. Шалаев
️️️️
С. Таказов
14'
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Магомедов
Желтая карточка
С. Таказов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Илья Петров
ЦП
17
Ника Гиголаев
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
3-3-2-2
1
Климович
5
Эдиев
30
Таказов
27
Грицаенко
33
Гапон
38
Алейников
22
Рыбин
87
Безденежных
14
Сушич
10
Лаук
99
Абдоков
3-1-1-3-2
91
Томаев
5
Багаев
19
Бутаев
15
Кочиев
10
Кобесов
80
Хосонов
22
Цараев
97
Магомедов
8
Хубулов
14
Машуков
7
Гурциев
22
Рыбин
52
Лобкарев
52
Лобкарев
22
Рыбин
30
Таказов
18
Шалаев
18
Шалаев
30
Таказов
99
Абдоков
10
Петров
10
Петров
99
Абдоков
10
Лаук
11
Саркисов
11
Саркисов
10
Лаук
22
Цараев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
22
Цараев
8
Хубулов
15
Сосранов
15
Сосранов
8
Хубулов
10
Кобесов
21
Кокоев
21
Кокоев
10
Кобесов
19
Бутаев
88
Кобесов
88
Кобесов
19
Бутаев
80
Хосонов
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
80
Хосонов
Остались в запасе
Кубань
Алания
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Кубань - Алания
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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