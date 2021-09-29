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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Факел
Алания - Факел: обзор матча 29 сентября 2021
Алания
29.09.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 0
Завершен
Факел
18'
Д. Кобесов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Факел
Желтая карточка
Х. Хосонов
77'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Н. Гиоргобиани
74'
Желтая карточка
Х. Кочиев
73'
70'
Замена
В. Мастерной
️️️️
А. Никитин
70'
Замена
М. Максимов
️️️️
О. Дмитриев
Замена
Р. Сосранов
️️️️
А. Хабалов
67'
Желтая карточка
Б. Магомедов
66'
Желтая карточка
В. Хубулов
62'
Замена
В. Хубулов
️️️️
И. Машуков
60'
46'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Разборов
39'
Желтая карточка
А. Мендель
ГОЛ! 1:0!
Д. Кобесов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Факел
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
30
Шавлохов
19
Бутаев
15
Кочиев
8
Хугаев
10
Кобесов
80
Хосонов
15
Хабалов
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
14
Машуков
4-1-1-2-2
71
Свинов
28
Магаль
4
Дашаев
91
Суслов
2
Черов
8
Мендель
99
Акбашев
34
Дмитриев
7
Никитин
14
Аппаев
7
Разборов
15
Хабалов
15
Сосранов
15
Сосранов
15
Хабалов
14
Машуков
8
Хубулов
8
Хубулов
14
Машуков
99
Гиоргобиани
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
99
Гиоргобиани
7
Разборов
32
Кулишев
32
Кулишев
7
Разборов
7
Никитин
71
Мастерной
71
Мастерной
7
Никитин
34
Дмитриев
21
Максимов
21
Максимов
34
Дмитриев
Остались в запасе
Алания
Факел
7
Батраз Гурциев
ПВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
79
Данила Ермаков
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Алания - Факел
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
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