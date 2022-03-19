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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Алания
СКА-Хабаровск - Алания: обзор матча 19 марта 2022
СКА-Хабаровск
19.03.2022, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 0
Завершен
Алания
54'
Г. Гонгадзе
82'
Д. Цаллагов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Алания
ГОЛ! 2:0!
Д. Цаллагов
82'
Желтая карточка
М. Мартусевич
81'
75'
Желтая карточка
А. Хабалов
63'
Желтая карточка
Д. Кобесов
63'
Замена
С. Качмазов
️️️️
А. Бутаев
Желтая карточка
Р. Мануйлов
62'
Замена
️️️️
А. Гаглоев
61'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
М. Гащенков
60'
58'
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Засеев
58'
Замена
И. Машуков
️️️️
Н. Гиоргобиани
54'
Желтая карточка
В. Хубулов
ГОЛ! 1:0!
Г. Гонгадзе
54'
45'
Желтая карточка
А. Татаев
Желтая карточка
Д. Барков
35'
Желтая карточка
М. Гащенков
32'
Желтая карточка
А. Денисов
20'
Замена
Д. Барков
️️️️
Д. Караев
17'
Пенальти не реализован!
Д. Караев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Алания
31
Георгий Туаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сугробов
11
Левицкий
17
Фомин
71
Денисов
27
Мануйлов
33
Квеквескири
11
Гаглоев
77
Гащенков
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
10
Караев
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
5
Татаев
15
Кочиев
19
Бутаев
10
Кобесов
13
Засеев
80
Хосонов
22
Цараев
99
Гиоргобиани
8
Хубулов
15
Хабалов
10
Караев
86
Барков
86
Барков
10
Караев
77
Гащенков
24
Мартусевич
24
Мартусевич
77
Гащенков
19
Бутаев
4
Качмазов
4
Качмазов
19
Бутаев
99
Гиоргобиани
14
Машуков
14
Машуков
99
Гиоргобиани
13
Засеев
8
Хугаев
8
Хугаев
13
Засеев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Алания
10
Камран Алиев
ЦФ
27
Александр Галимов
ПВ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
41
Сергей Самок
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
13
Даниил Григорьев
ПВ
71
Давид Дзахов
ЦП
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
31
Георгий Туаев
ВР
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
10
Камран Алиев
ЦФ
27
Александр Галимов
ПВ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
41
Сергей Самок
ВР
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
71
Давид Дзахов
ЦП
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
31
Георгий Туаев
ВР
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Алания
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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0 : 0
08.11.2026
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3 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Александр Чекалин (Воронеж)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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