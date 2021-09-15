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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Алания
Волгарь - Алания: обзор матча 15 сентября 2021
Волгарь
15.09.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 1
Завершен
Алания
73'
А. Симонян (П)
88'
А. Хабалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Алания
90'
+4
Красная карточка
Х. Кочиев
Желтая карточка
Д. Горовых
89'
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Хабалов
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Симонян
83'
Замена
Д. Горовых
️️️️
А. Баев
79'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Симонян
73'
72'
Желтая карточка
Р. Солдатенко
69'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
И. Машуков
68'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Д. Кобесов
Замена
В. Жиронкин
️️️️
А. Карпов
66'
Замена
Н. Капленко
️️️️
А. Павлишин
66'
Желтая карточка
А. Баев
64'
58'
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Татаев
45'
+1
Желтая карточка
Д. Шавлохов
39'
Желтая карточка
Н. Гиоргобиани
26'
Желтая карточка
Б. Магомедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
20
Диего Малания
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
77
Артур Карпов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
27
Даниил Горовых
ОП
8
Никита Капленко
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-2-2-2
20
Малания
4
Ращеня
69
Козлов
6
Печенкин
7
Павлишин
21
Баев
24
Погосов
10
Симонян
10
Юсупов
77
Карпов
4-2-3-1
25
Солдатенко
5
Татаев
30
Шавлохов
5
Багаев
4
Качмазов
10
Кобесов
8
Хугаев
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
14
Машуков
21
Баев
27
Горовых
27
Горовых
21
Баев
7
Павлишин
8
Капленко
8
Капленко
7
Павлишин
10
Симонян
17
Лесников
17
Лесников
10
Симонян
77
Карпов
7
Жиронкин
7
Жиронкин
77
Карпов
5
Татаев
13
Засеев
13
Засеев
5
Татаев
10
Кобесов
8
Хубулов
8
Хубулов
10
Кобесов
14
Машуков
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Машуков
Остались в запасе
Волгарь
Алания
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
13
Александр Бутенко
ЦФ
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
13
Александр Бутенко
ЦФ
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Волгарь - Алания
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волгарь
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0 : 1
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08.11.2026
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2 : 2
31.10.2026
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0 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
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