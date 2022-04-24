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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Алания
Оренбург - Алания: обзор матча 24 апреля 2022
Оренбург
24.04.2022, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Алания
Замена
А. Шаболин
️️️️
Н. Титков
73'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Ойеволе
73'
Желтая карточка
Н. Титков
70'
67'
Замена
Х. Кочиев
️️️️
И. Машуков
66'
Вторая желтая
Д. Шавлохов
64'
Замена
А. Цараев
️️️️
А. Засеев
Желтая карточка
М. Стаматов
63'
61'
Желтая карточка
А. Бутаев
59'
Замена
И. Машуков
️️️️
В. Хубулов
59'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Д. Кобесов
54'
Желтая карточка
А. Засеев
52'
Пенальти не реализован!
Д. Кобесов
28'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
Желтая карточка
А. Малых
10'
6'
Желтая карточка
Х. Хосонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
11
Артем Шаболин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
Алания
81
Батраз Богиев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
3-3-2-2
1
Кеняйкин
2
Полуяхтов
3
Сиваков
58
Ойеволе
30
Стаматов
8
Аюпов
12
Малых
55
Капленко
18
Титков
7
Фамейе
77
Писарский
3-3-1-3
25
Солдатенко
19
Бутаев
30
Шавлохов
5
Багаев
8
Хугаев
13
Засеев
10
Кобесов
80
Хосонов
7
Гурциев
15
Хабалов
8
Хубулов
18
Титков
11
Шаболин
11
Шаболин
18
Титков
58
Ойеволе
77
Корян
77
Корян
58
Ойеволе
13
Засеев
22
Цараев
22
Цараев
13
Засеев
10
Кобесов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
10
Кобесов
Машуков
15
Кочиев
15
Кочиев
Машуков
8
Хубулов
14
Машуков
14
Машуков
8
Хубулов
Остались в запасе
Оренбург
Алания
99
Николай Сысуев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
13
Даниил Григорьев
ПВ
81
Батраз Богиев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Николай Прудников
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
81
Батраз Богиев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Оренбург - Алания
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Денис Петров (Астрахань)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Газовик
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