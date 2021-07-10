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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Алания
КАМАЗ - Алания: обзор матча 10 июля 2021
КАМАЗ
10.07.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 1
Завершен
Алания
90'
Е. Тесленко
90+3'
С. Морозов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Алания
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Морозов
ГОЛ! 1:0!
Е. Тесленко
90'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
А. Гаглоев
83'
81'
Желтая карточка
В. Хубулов
Желтая карточка
О. Калугин
79'
73'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
Н. Гиоргобиани
68'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Хабалов
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Н. Замалиев
65'
58'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
И. Машуков
48'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Хугаев
46'
Замена
А. Бутаев
️️️️
Д. Кобесов
45'
+2
Желтая карточка
Б. Кокоев
Замена
М. Бевеев
️️️️
Р. Османов
37'
32'
Желтая карточка
А. Хугаев
27'
Желтая карточка
Д. Кобесов
Желтая карточка
С. Морозов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
27
Олег Калугин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Редван Османов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
10
Роман Янушковский
ПВ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баклов
95
Магомадов
2
Тесленко
91
Куликов
23
Абазов
2
Морозов
27
Калугин
11
Гаглоев
13
Замалиев
37
Воронин
8
Османов
2-2-1-3-2
25
Солдатенко
5
Багаев
30
Шавлохов
21
Кокоев
8
Хугаев
88
Кобесов
15
Хабалов
97
Магомедов
8
Хубулов
14
Машуков
99
Гиоргобиани
8
Османов
22
Бевеев
22
Бевеев
8
Османов
13
Замалиев
42
Кириллов
42
Кириллов
13
Замалиев
11
Гаглоев
10
Янушковский
10
Янушковский
11
Гаглоев
99
Гиоргобиани
10
Кобесов
10
Кобесов
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
7
Гурциев
7
Гурциев
15
Хабалов
14
Машуков
10
Хадарцев
10
Хадарцев
14
Машуков
8
Хугаев
80
Хосонов
80
Хосонов
8
Хугаев
88
Кобесов
19
Бутаев
19
Бутаев
88
Кобесов
Остались в запасе
КАМАЗ
Алания
7
Руслан Аюкин
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
74
Михаил Казимир
АП
6
Виктор Свежов
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
9
Александр Подбельцев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
13
Азамат Засеев
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
7
Руслан Аюкин
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
74
Михаил Казимир
АП
6
Виктор Свежов
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
Остались в запасе
9
Александр Подбельцев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
13
Азамат Засеев
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча КАМАЗ - Алания
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
КАМАЗ
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