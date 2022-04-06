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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Балтика
Алания - Балтика: обзор матча 06 апреля 2022
Алания
06.04.2022, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 3
Завершен
Балтика
13'
Т. Мусаев
26'
Т. Мусаев
52'
И. Альшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Балтика
52'
ГОЛ! 0:3!
И. Альшин
36'
Желтая карточка
И. Альшин
Красная карточка
А. Татаев
32'
Желтая карточка
А. Хабалов
27'
26'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мусаев
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мусаев
Пас отдал
Д. Кленкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Алания
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Балтика
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
34
Олег Алейник
АП
8
Даниил Шамкин
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Татаев
15
Кочиев
13
Засеев
10
Кобесов
80
Хосонов
8
Хубулов
15
Хабалов
7
Гурциев
22
Цараев
4-1-1-3-1
1
Латышонок
44
Тишкин
21
Остойич
34
Храмцов
26
Мещанинов
18
Кашчелан
4
Кленкин
9
Максименко
10
Альшин
18
Попов
11
Мусаев
Остались в запасе
Алания
Балтика
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
34
Олег Алейник
АП
8
Даниил Шамкин
АП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
14
Максим Барсов
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
34
Олег Алейник
АП
8
Даниил Шамкин
АП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
14
Максим Барсов
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Алания - Балтика
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Клин)
Стадион:
им. С.Билимханова
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