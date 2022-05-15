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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Ротор
Алания - Ротор: обзор матча 15 мая 2022
Алания
15.05.2022, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
6'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Ротор
88'
Замена
С. Слепов
️️️️
А. Чуканов
Желтая карточка
А. Татаев
81'
73'
Замена
В. Шахов
️️️️
К. Муллин
62'
Замена
А. Щеткин
️️️️
Н. Кипиани
62'
Замена
️️️️
И. Улад Омар
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Р. Сосранов
46'
Замена
А. Хабалов
️️️️
Д. Кобесов
46'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Цараев
37'
28'
Желтая карточка
К. Муллин
17'
Желтая карточка
И. Бериашвили
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Чуканов
Желтая карточка
Р. Сосранов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
11
Имран Улад Омар
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Алания
31
Георгий Туаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
15
Сосранов
5
Татаев
5
Багаев
21
Кокоев
10
Кобесов
88
Кобесов
13
Григорьев
99
Гиоргобиани
22
Цараев
7
Гурциев
4-1-1-2-2
96
Обухов
2
Пелих
4
Бериашвили
28
Байрыев
8
Дудиев
6
Макаров
11
Омар
7
Чуканов
7
Кипиани
9
Муллин
77
Минаев
88
Кобесов
15
Хабалов
15
Хабалов
88
Кобесов
22
Цараев
80
Хосонов
80
Хосонов
22
Цараев
15
Сосранов
71
Дзахов
71
Дзахов
15
Сосранов
9
Муллин
29
Шахов
29
Шахов
9
Муллин
7
Чуканов
79
Слепов
79
Слепов
7
Чуканов
7
Кипиани
99
Щеткин
99
Щеткин
7
Кипиани
Остались в запасе
Алания
Ротор
31
Георгий Туаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
24
Дмитрий Терновский
ВР
21
Георгий Махатадзе
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
31
Георгий Туаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
21
Георгий Махатадзе
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Алания - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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3 : 0
31.10.2026
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24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Ротор
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Нефтехимик
- : -
25.11.2026
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СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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