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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Краснодар-2
Алания - Краснодар-2: обзор матча 31 октября 2021
Алания
31.10.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар-2
65'
Н. Гиоргобиани
82'
А. Татаев
79'
О. Олусегун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Краснодар-2
90'
+3
Вторая желтая
О. Олусегун
90'
Желтая карточка
В. Самко
82'
Желтая карточка
И. Манелов
ГОЛ! 2:1!
А. Татаев
82'
81'
Желтая карточка
В. Литвинов
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Олусегун
71'
Замена
М. Берснев
️️️️
Б. Рейхмен
Вторая желтая
Х. Хосонов
66'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гиоргобиани
65'
64'
Замена
В. Литвинов
️️️️
Л. Сабуа
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Цараев
63'
61'
Красная карточка
С. Бородин
59'
Желтая карточка
С. Бородин
52'
Желтая карточка
О. Олусегун
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Д. Кобесов
45'
+1
Желтая карточка
Н. Гиоргобиани
39'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
И. Машуков
37'
Желтая карточка
Х. Хосонов
21'
Желтая карточка
Х. Кочиев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
5
Михаил Стрельник
ОП
90
Михаил Берснев
ЦФ
3-1-1-3-2
91
Томаев
5
Багаев
15
Кочиев
19
Бутаев
10
Кобесов
80
Хосонов
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
22
Цараев
14
Машуков
97
Магомедов
4-1-1-2-2
80
Кокарев
44
Корнюшин
13
Иванов
4
Бородин
44
Исаенко
23
Якимов
56
Рейхмен
2
Манелов
70
Самко
6
Олусегун
81
Сабуа
14
Машуков
10
Хадарцев
10
Хадарцев
14
Машуков
22
Цараев
8
Хугаев
8
Хугаев
22
Цараев
10
Кобесов
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
10
Кобесов
81
Сабуа
4
Литвинов
4
Литвинов
81
Сабуа
56
Рейхмен
90
Берснев
90
Берснев
56
Рейхмен
Остались в запасе
Алания
Краснодар-2
7
Батраз Гурциев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Сергей Ещенко
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
20
Илья Воротников
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
20
Илья Воротников
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Алания - Краснодар-2
3
1
2
5
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
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