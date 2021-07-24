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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Алания
Торпедо - Алания: обзор матча 24 июля 2021
Торпедо
24.07.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
3 : 1
Завершен
Алания
10'
М. Султонов
82'
А. Калмыков
90+4'
И. Лебеденко
4'
Н. Гиоргобиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Алания
ГОЛ! 3:1!
И. Лебеденко
90'
+4
Желтая карточка
А. Рязанцев
89'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
М. Султонов
87'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Калмыков
86'
ГОЛ! 2:1!
А. Калмыков
Пас отдал
А. Каплиенко
82'
81'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
Х. Хосонов
Замена
А. Каплиенко
️️️️
В. Адаев
72'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Енин
71'
68'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
В. Хубулов
59'
Желтая карточка
С. Качмазов
58'
Замена
С. Качмазов
️️️️
Р. Сосранов
49'
Желтая карточка
А. Хабалов
Желтая карточка
А. Померко
45'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
40'
39'
Желтая карточка
Х. Кочиев
14'
Желтая карточка
А. Эльдарушев
ГОЛ! 1:1!
М. Султонов
10'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гиоргобиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
46
Антон Порутчиков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Алания
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Ботнарь
44
Самсонов
99
Евдокимов
5
Шумских
11
Темников
20
Померко
35
Енин
52
Нетфуллин
9
Адаев
28
Султонов
90
Калмыков
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
15
Сосранов
5
Багаев
15
Кочиев
13
Засеев
80
Хосонов
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
8
Хубулов
11
Эльдарушев
97
Магомедов
28
Султонов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
28
Султонов
9
Адаев
18
Каплиенко
18
Каплиенко
9
Адаев
90
Калмыков
7
Рязанцев
7
Рязанцев
90
Калмыков
35
Енин
10
Лебеденко
10
Лебеденко
35
Енин
15
Сосранов
4
Качмазов
4
Качмазов
15
Сосранов
80
Хосонов
10
Кобесов
10
Кобесов
80
Хосонов
8
Хубулов
9
Подбельцев
9
Подбельцев
8
Хубулов
Остались в запасе
Торпедо
Алания
56
Александр Довбня
ВР
46
Антон Порутчиков
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
46
Антон Порутчиков
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Остались в запасе
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Торпедо - Алания
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
Артур Тикарьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Сергей Мацюра (Хабаровск)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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