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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Оренбург
Алания - Оренбург: обзор матча 09 октября 2021
Алания
09.10.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
77'
Н. Гиоргобиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Оренбург
Желтая карточка
А. Эльдарушев
80'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Д. Кобесов
78'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гиоргобиани
77'
Замена
Х. Кочиев
️️️️
Д. Шавлохов
71'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
И. Машуков
71'
71'
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Корян
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Хугаев
60'
Желтая карточка
Х. Хосонов
45'
+2
45'
Желтая карточка
Ю. Ковалев
37'
Желтая карточка
А. Малых
Желтая карточка
Д. Кобесов
37'
32'
Желтая карточка
А. Корян
Желтая карточка
Д. Шавлохов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Оренбург
57
Евгений Болотов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
15
Сосранов
30
Шавлохов
8
Хугаев
10
Кобесов
80
Хосонов
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
14
Машуков
4-1-3-1-1
1
Гошев
12
Малых
3
Сиваков
58
Ойеволе
15
Эктов
8
Аюпов
17
Ковалев
18
Титков
55
Капленко
77
Корян
77
Писарский
14
Машуков
10
Хадарцев
10
Хадарцев
14
Машуков
30
Шавлохов
15
Кочиев
15
Кочиев
30
Шавлохов
8
Хугаев
13
Засеев
13
Засеев
8
Хугаев
10
Кобесов
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
10
Кобесов
77
Корян
23
Бреев
23
Бреев
77
Корян
Остались в запасе
Алания
Оренбург
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Остались в запасе
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Алания - Оренбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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