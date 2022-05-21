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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - КАМАЗ
Алания - КАМАЗ: обзор матча 21 мая 2022
Алания
21.05.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
3 : 2
Завершен
КАМАЗ
18'
Х. Кочиев
41'
И. Машуков
54'
А. Бутаев
44'
С. Морозов
59'
В. Свежов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - КАМАЗ
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Хабалов
86'
85'
Замена
Л. Потапов
️️️️
А. Смирнов
85'
Замена
М. Казимир
️️️️
Д. Лопатин
Желтая карточка
Р. Солдатенко
78'
77'
Замена
Б. Садыков
️️️️
В. Ганус
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
И. Машуков
75'
Желтая карточка
В. Хубулов
69'
66'
Желтая карточка
Д. Лопатин
60'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
Ю. Кириллов
59'
ГОЛ! 3:2!
В. Свежов
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Цараев
59'
ГОЛ! 3:1!
А. Бутаев
54'
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Засеев
46'
44'
ГОЛ! 2:1!
С. Морозов
ГОЛ! 2:0!
И. Машуков
41'
Желтая карточка
А. Засеев
39'
23'
Желтая карточка
Н. Замалиев
ГОЛ! 1:0!
Х. Кочиев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ПП
22
Алан Цараев
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Алания
31
Георгий Туаев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
КАМАЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
74
Михаил Казимир
АП
10
Роман Янушковский
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
15
Кочиев
5
Татаев
13
Засеев
80
Хосонов
14
Машуков
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
13
Григорьев
22
Цараев
4-5-1
71
Мамин
2
Морозов
17
Пальцев
3
Ганус
96
Смирнов
7
Аюкин
13
Замалиев
42
Кириллов
11
Игнатенко
6
Свежов
17
Лопатин
13
Засеев
8
Хубулов
8
Хубулов
13
Засеев
15
Хабалов
8
Хугаев
8
Хугаев
15
Хабалов
22
Цараев
71
Дзахов
71
Дзахов
22
Цараев
14
Машуков
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Машуков
3
Ганус
44
Садыков
44
Садыков
3
Ганус
96
Смирнов
37
Потапов
37
Потапов
96
Смирнов
17
Лопатин
74
Казимир
74
Казимир
17
Лопатин
42
Кириллов
10
Янушковский
10
Янушковский
42
Кириллов
Остались в запасе
Алания
КАМАЗ
7
Батраз Гурциев
ПВ
31
Георгий Туаев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
31
Георгий Туаев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Алания - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев (Грозный)
Сергей Архипов (Ульяновск)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
им. С.Билимханова
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