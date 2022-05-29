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Габриэль Силва
Статистика
Габриэль Силва - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1991 (35)
#11 | Защитник
179 см
Бразилия
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, Финал
Сент-Этьен
1 : 1
29.05.2022
Осер
57' - 120'
Франция. Лига 1, Финал
Осер
1 : 1
26.05.2022
Сент-Этьен
54' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1 : 1
21.05.2022
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Сент-Этьен
1 : 2
14.05.2022
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
4 : 2
11.05.2022
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
2 : 0
30.04.2022
Сент-Этьен
85' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1 : 4
23.04.2022
Монако
1' - 42'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
2 : 2
20.04.2022
Сент-Этьен
1' - 57'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
2 : 1
16.04.2022
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
6 : 2
08.04.2022
Сент-Этьен
70' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
2 : 4
03.04.2022
Марсель
87' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
1 : 1
18.03.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
0 : 0
11.03.2022
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
1 : 0
06.03.2022
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
3 : 1
26.02.2022
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
2 : 2
20.02.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Клермон
1 : 2
13.02.2022
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1 : 0
21.01.2022
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
1 : 2
15.01.2022
Ланс
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0 : 1
22.12.2021
Нант
1' - 86'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
2 : 0
11.12.2021
Сент-Этьен
1' - 53'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
1 : 0
01.12.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Сент-Этьен
3 : 2
07.11.2021
Клермон
1' - 39'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
1 : 1
30.10.2021
Сент-Этьен
46' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
2 : 2
22.10.2021
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
3 : 1
22.09.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
2 : 2
15.08.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
1 : 1
08.08.2021
Лорьян
Был в запасе
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