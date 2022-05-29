Статистика по турнирам

Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Франция. Лига 1 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Франция. Кубок 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Франция. Лига 1 2018/2019 Франция. Лига 1 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012