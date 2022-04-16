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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Брест
Сент-Этьен - Брест: обзор матча 16 апреля 2022
Сент-Этьен
16.04.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 1
Завершен
Брест
14'
М. Камара
39'
М. Камара
8'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Брест
90'
+5
Желтая карточка
Х. Белькебла
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Будебуз
83'
Замена
З. Юссуф
️️️️
А. Бакайоко
83'
77'
Замена
Й. Уронен
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
77'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Л. Агум
74'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
Замена
М. Трауко
️️️️
С. Тиуб
68'
Замена
А. Норден
️️️️
В. Хазри
61'
60'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Р. дель Кастильо
60'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ю. Белаили
ГОЛ! 2:1!
М. Камара
Пас отдал
Д. Буанга
39'
36'
Замена
Л. Брассье
️️️️
Б. Шардонне
ГОЛ! 1:1!
М. Камара
Пас отдал
Д. Буанга
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Онора
Пас отдал
С. Мунье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Абдулайе Бакайоко
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Брест
40
Марко Бизот
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бернардони
11
Силва
33
Бакайоко
50
Наде
5
Мангала
29
Гурна
45
Камара
99
Буанга
10
Будебуз
9
Тиуб
10
Хазри
4-1-1-3-1
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
29
Эрейе
5
Шардонне
93
Дюверн
6
Агум
93
Белькебла
9
Онора
20
дель Кастильо
11
Белаили
9
Мунье
9
Тиуб
47
Трауко
47
Трауко
9
Тиуб
33
Бакайоко
28
Юссуф
28
Юссуф
33
Бакайоко
10
Будебуз
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Будебуз
10
Хазри
70
Норден
70
Норден
10
Хазри
5
Шардонне
3
Брассье
3
Брассье
5
Шардонне
18
Пьерр-Габриэль
21
Уронен
21
Уронен
18
Пьерр-Габриэль
20
дель Кастильо
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
20
дель Кастильо
6
Агум
8
Маньетти
8
Маньетти
6
Агум
11
Белаили
7
Кардона
7
Кардона
11
Белаили
Остались в запасе
Сент-Этьен
Брест
42
Этьен Грин
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
30
Готье Ларсоннер
ВР
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Сент-Этьен - Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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