Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Сент-Этьен
Нант - Сент-Этьен: обзор матча 21 мая 2022
Нант
21.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
23'
Л. Бляс (П)
79'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Сент-Этьен
87'
Замена
А. Мукуди
️️️️
Д. Буанга
Желтая карточка
Ж. Огустен
85'
Замена
Фабио
️️️️
М. Коко
85'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Л. Бляс
81'
Замена
М. Ачи
️️️️
Р. Коло Муани
81'
79'
ГОЛ! 1:1!
Р. Амума
Пас отдал
Д. Буанга
74'
Замена
Л. Гурна
️️️️
З. Юссуф
74'
Замена
А. Норден
️️️️
В. Хазри
Замена
Ж. Огустен
️️️️
В. Сиприен
72'
Замена
О. Букари
️️️️
К. Кулибали
71'
69'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
А. Аушиш
46'
Замена
Р. Амума
️️️️
С. Тиуб
Желтая карточка
Л. Бляс
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Бляс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Мохамед Ачи
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-2-2-2
40
Лафон
26
Мерлен
5
Паллуа
21
Кастеллетто
5
Жиротто
8
Мутуссами
25
Сиприен
10
Бляс
97
Коко
17
Кулибали
9
Муани
4-2-3-1
13
Бернардони
77
Сако
5
Мангала
50
Наде
47
Трауко
45
Камара
28
Юссуф
9
Тиуб
24
Аушиш
99
Буанга
10
Хазри
97
Коко
2
Фабио
2
Фабио
97
Коко
10
Бляс
8
Аппиа
8
Аппиа
10
Бляс
9
Муани
11
Ачи
11
Ачи
9
Муани
17
Кулибали
14
Букари
14
Букари
17
Кулибали
25
Сиприен
97
Огустен
97
Огустен
25
Сиприен
28
Юссуф
29
Гурна
29
Гурна
28
Юссуф
9
Тиуб
17
Амума
17
Амума
9
Тиуб
99
Буанга
2
Мукуди
2
Мукуди
99
Буанга
10
Хазри
70
Норден
70
Норден
10
Хазри
24
Аушиш
27
Кривелли
27
Кривелли
24
Аушиш
Остались в запасе
Нант
Сент-Этьен
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Нант - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Сент-Этьен
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+