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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Сент-Этьен
Брест - Сент-Этьен: обзор матча 01 декабря 2021
Брест
01.12.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
64'
Р. Февр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Сент-Этьен
86'
Желтая карточка
А. Норден
82'
Замена
И. Рамирес
️️️️
В. Хазри
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ж. ле Дуарон
78'
73'
Замена
И. Масон
️️️️
Л. Гурна
73'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
А. Аушиш
Желтая карточка
Л. Агум
67'
65'
Замена
А. Норден
️️️️
Э. Муэффек
64'
Желтая карточка
М. Трауко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Февр
64'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
61'
58'
Желтая карточка
Л. Гурна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Сент-Этьен
50
Бубакар Фалл
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Бизот
5
Шардонне
29
Эрейе
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
6
Агум
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
9
Мунье
9
ле Дуарон
4-1-1-3-1
23
Баич
17
Муэффек
4
Соу
2
Мукуди
47
Трауко
29
Гурна
45
Камара
24
Аушиш
10
Будебуз
99
Буанга
10
Хазри
9
ле Дуарон
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
29
Гурна
97
Масон
97
Масон
29
Гурна
17
Муэффек
70
Норден
70
Норден
17
Муэффек
10
Хазри
99
Рамирес
99
Рамирес
10
Хазри
24
Аушиш
11
Крассо
11
Крассо
24
Аушиш
Остались в запасе
Брест
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Остались в запасе
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Брест - Сент-Этьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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