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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Сент-Этьен
Ренн - Сент-Этьен: обзор матча 30 апреля 2022
Ренн
30.04.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
41'
Л. Майер
84'
Л. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Сент-Этьен
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
М. Терье
89'
85'
Замена
Г. Силва
️️️️
И. Масон
ГОЛ! 2:0!
Л. Майер
84'
77'
Замена
Б. Сако
️️️️
А. Норден
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
75'
73'
Замена
З. Юссуф
️️️️
А. Аушиш
73'
Замена
И. Нею
️️️️
Л. Гурна
73'
Замена
С. Тиуб
️️️️
М. Трауко
70'
Желтая карточка
И. Масон
67'
Желтая карточка
Л. Гурна
65'
Желтая карточка
М. Наде
61'
Желтая карточка
М. Трауко
Желтая карточка
Ж. Мартен
61'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
56'
ГОЛ! 1:0!
Л. Майер
Пас отдал
М. Терье
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Иванн Масон
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
3-1-3-2-1
80
Алемдар
3
Трюффер
17
Омари
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
8
Мартен
11
Терье
29
Тайт
9
Лаборд
3-3-1-3
13
Бернардони
2
Мукуди
50
Наде
5
Мангала
47
Трауко
29
Гурна
97
Масон
45
Камара
99
Буанга
24
Аушиш
70
Норден
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
11
Терье
22
Ассиньон
22
Ассиньон
11
Терье
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
97
Масон
11
Силва
11
Силва
97
Масон
29
Гурна
91
Нею
91
Нею
29
Гурна
24
Аушиш
28
Юссуф
28
Юссуф
24
Аушиш
70
Норден
20
Сако
20
Сако
70
Норден
47
Трауко
9
Тиуб
9
Тиуб
47
Трауко
Остались в запасе
Ренн
Сент-Этьен
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
42
Этьен Грин
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Ренн - Сент-Этьен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
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