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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Труа
Сент-Этьен - Труа: обзор матча 18 марта 2022
Сент-Этьен
18.03.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Труа
67'
Р. Будебуз (П)
18'
Л. Мотиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Труа
88'
Замена
А. Рами
️️️️
У. Эль-Хаджам
Замена
Э. Муэффек
️️️️
М. Наде
83'
Замена
А. Аушиш
️️️️
В. Хазри
83'
Замена
А. Норден
️️️️
С. Тиуб
73'
Желтая карточка
В. Хазри
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Будебуз
67'
65'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
65'
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
63'
Замена
Т. Дингом
️️️️
И. Угбо
63'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
А. Конте
Желтая карточка
Э. Мангала
62'
55'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Л. Мотиба
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мотиба
Пас отдал
А. Конте
Замена
А. Мукуди
️️️️
Ф. Сако
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
20
Бакари Сако
ЦФ
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бернардони
15
Колоджейчак
5
Мангала
50
Наде
77
Сако
29
Гурна
45
Камара
99
Буанга
10
Будебуз
9
Тиуб
10
Хазри
3-4-1-2
93
Гайо
21
Салмье
2
Эль-Хаджам
99
Коне
14
Палмер-Браун
7
Шавалерен
5
Тардье
5
Конте
26
Куаме
35
Мотиба
99
Угбо
77
Сако
2
Мукуди
2
Мукуди
77
Сако
50
Наде
17
Муэффек
17
Муэффек
50
Наде
10
Хазри
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Хазри
9
Тиуб
70
Норден
70
Норден
9
Тиуб
5
Конте
76
Ларуки
76
Ларуки
5
Конте
2
Эль-Хаджам
23
Рами
23
Рами
2
Эль-Хаджам
99
Угбо
5
Дингом
5
Дингом
99
Угбо
35
Мотиба
7
Тузгар
7
Тузгар
35
Мотиба
Остались в запасе
Сент-Этьен
Труа
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
20
Бакари Сако
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
9
Рено Рипар
ПВ
40
Себастьен Рено
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
20
Бакари Сако
ЦФ
Остались в запасе
9
Рено Рипар
ПВ
40
Себастьен Рено
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Сент-Этьен - Труа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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