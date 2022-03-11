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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Сент-Этьен
Лилль - Сент-Этьен: обзор матча 11 марта 2022
Лилль
11.03.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Сент-Этьен
87'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Л. Гурна
87'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Д. Буанга
80'
Желтая карточка
А. Мукуди
Замена
Т. Веа
️️️️
Г. Гудмундссон
78'
71'
Замена
Б. Сако
️️️️
Р. Будебуз
Желтая карточка
С. Ботман
64'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Д. Дэвид
61'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
А. Бен Арфа
61'
60'
Замена
В. Хазри
️️️️
А. Норден
Замена
А. Онана
️️️️
Р. Саншеш
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
20
Бакари Сако
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Жардим
4
Ботман
35
Джало
6
Фонте
3
Гудмундссон
2
Челик
8
Шека
8
Саншеш
19
Бамба
8
Бен Арфа
15
Дэвид
4-1-1-3-1
13
Бернардони
77
Сако
15
Колоджейчак
50
Наде
2
Мукуди
29
Гурна
45
Камара
9
Тиуб
10
Будебуз
70
Норден
99
Буанга
8
Саншеш
24
Онана
24
Онана
8
Саншеш
8
Бен Арфа
11
Жегрова
11
Жегрова
8
Бен Арфа
3
Гудмундссон
22
Веа
22
Веа
3
Гудмундссон
15
Дэвид
17
Йылмаз
17
Йылмаз
15
Дэвид
29
Гурна
17
Муэффек
17
Муэффек
29
Гурна
99
Буанга
24
Аушиш
24
Аушиш
99
Буанга
70
Норден
10
Хазри
10
Хазри
70
Норден
10
Будебуз
20
Сако
20
Сако
10
Будебуз
Остались в запасе
Лилль
Сент-Этьен
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Лилль - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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