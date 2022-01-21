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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сент-Этьен
Лион - Сент-Этьен: обзор матча 21 января 2022
Лион
21.01.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
15'
М. Дембеле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Сент-Этьен
90'
+1
Желтая карточка
С. Тиуб
Замена
Р. Шерки
️️️️
Л. Пакета
80'
Замена
Д. Шакири
️️️️
У. Ауа
80'
76'
Замена
Э. Диейе
️️️️
А. Норден
76'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
З. Юссуф
64'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Л. Гурна
64'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
И. Масон
Замена
Т. Кадевере
️️️️
М. Дембеле
62'
Желтая карточка
Д. Да Силва
59'
50'
Желтая карточка
И. Масон
Замена
М. Густо
️️️️
Л. Дюбуа
45'
+1
42'
Желтая карточка
М. Камара
19'
Желтая карточка
Л. Гурна
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Дембеле
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Абдулайе Бакайоко
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
Главный тренер
Клод Пюэль
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Малколм Баркола
ВР
31
Ирвин Ломами
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
17
Эмен Муэффек
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
32
Эль-Хаджи Диейе
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лопеш
17
Энрике
3
Да Силва
23
Люкеба
15
Дюбуа
23
Мендес
8
Какере
39
Гимарайнс
10
Ауа
11
Пакета
9
Дембеле
3-3-2-2
13
Бернардони
33
Бакайоко
15
Колоджейчак
50
Наде
97
Масон
29
Гурна
11
Силва
28
Юссуф
45
Камара
24
Аушиш
70
Норден
15
Дюбуа
27
Густо
27
Густо
15
Дюбуа
11
Пакета
10
Шерки
10
Шерки
11
Пакета
10
Ауа
10
Шакири
10
Шакири
10
Ауа
9
Дембеле
9
Кадевере
9
Кадевере
9
Дембеле
28
Юссуф
17
Муэффек
17
Муэффек
28
Юссуф
70
Норден
32
Диейе
32
Диейе
70
Норден
29
Гурна
9
Тиуб
9
Тиуб
29
Гурна
97
Масон
11
Крассо
11
Крассо
97
Масон
Остались в запасе
Лион
Сент-Этьен
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Малколм Баркола
ВР
31
Ирвин Ломами
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
42
Этьен Грин
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Малколм Баркола
ВР
31
Ирвин Ломами
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Лион - Сент-Этьен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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