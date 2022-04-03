Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Марсель
Сент-Этьен - Марсель: обзор матча 03 апреля 2022
Сент-Этьен
03.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 4
Завершен
Марсель
9'
Д. Буанга
86'
Л. Гурна
45+1'
Д. Пайет (П)
60'
Т. Колоджейчак (АГ)
68'
Б. Дьенг (П)
73'
А. Арит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Марсель
88'
Желтая карточка
У. Таргаллин
87'
Замена
У. Таргаллин
️️️️
А. Арит
Замена
Г. Силва
️️️️
С. Тиуб
87'
ГОЛ! 2:4!
Л. Гурна
86'
86'
Замена
П. Лирола
️️️️
М. Гендузи
Замена
А. Мукуди
️️️️
А. Норден
80'
Замена
Б. Сако
️️️️
Э. Мангала
80'
80'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Д. Пайет
Желтая карточка
С. Тиуб
77'
73'
ГОЛ! 1:4!
А. Арит
Пас отдал
М. Гендузи
69'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Б. Дьенг
68'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Дьенг
Замена
А. Аушиш
️️️️
З. Юссуф
65'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Р. Будебуз
64'
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Т. Колоджейчак
46'
Замена
Д. Ундер
️️️️
С. Колашинац
Желтая карточка
Э. Мангала
45'
+1
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Пайет
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
32
Эль-Хаджи Диейе
ПВ
7
Максенс Ривера
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
20
Бакари Сако
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Бернардони
50
Наде
15
Колоджейчак
5
Мангала
29
Гурна
45
Камара
28
Юссуф
99
Буанга
10
Будебуз
9
Тиуб
70
Норден
3-1-3-2-1
13
Лопес
15
Чалета-Цар
2
Салиба
23
Колашинац
8
Камара
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
10
Пайет
77
Арит
9
Дьенг
9
Тиуб
11
Силва
11
Силва
9
Тиуб
70
Норден
2
Мукуди
2
Мукуди
70
Норден
28
Юссуф
24
Аушиш
24
Аушиш
28
Юссуф
10
Будебуз
27
Кривелли
27
Кривелли
10
Будебуз
5
Мангала
20
Сако
20
Сако
5
Мангала
77
Арит
28
Таргаллин
28
Таргаллин
77
Арит
6
Гендузи
14
Лирола
14
Лирола
6
Гендузи
10
Пайет
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Пайет
23
Колашинац
7
Ундер
7
Ундер
23
Колашинац
9
Дьенг
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Дьенг
Остались в запасе
Сент-Этьен
Марсель
42
Этьен Грин
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
32
Эль-Хаджи Диейе
ПВ
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
30
Стив Манданда
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
32
Эль-Хаджи Диейе
ПВ
7
Максенс Ривера
ПВ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Сент-Этьен - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Марсель
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+