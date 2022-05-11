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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Сент-Этьен
Ницца - Сент-Этьен: обзор матча 11 мая 2022
Ницца
11.05.2022, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 36 тур
4 : 2
Завершен
Сент-Этьен
52'
М. Бар
60'
А. Делор
62'
А. Делор
80'
Х. Будауи
11'
Д. Буанга
45+3'
З. Юссуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Сент-Этьен
85'
Желтая карточка
А. Мукуди
Замена
К. Стенгс
️️️️
Д. Клюйверт
83'
Замена
Ж. Амави
️️️️
М. Бар
83'
81'
Замена
Р. Амума
️️️️
Д. Буанга
ГОЛ! 4:2!
Х. Будауи
Пас отдал
А. Делор
80'
Замена
Х. Будауи
️️️️
Б. Браими
79'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
М. Лемина
78'
74'
Замена
С. Тиуб
️️️️
И. Масон
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Гуири
74'
73'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
З. Юссуф
Желтая карточка
Д. Клюйверт
65'
65'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Будебуз
65'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
А. Норден
ГОЛ! 3:2!
А. Делор
Пас отдал
Д. Клюйверт
62'
ГОЛ! 2:2!
А. Делор
60'
54'
Желтая карточка
Э. Мангала
ГОЛ! 1:2!
М. Бар
Пас отдал
А. Гуири
52'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
З. Юссуф
Пас отдал
Р. Будебуз
Желтая карточка
Ф. Данильюк
44'
37'
Желтая карточка
И. Масон
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Буанга
Пас отдал
И. Масон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ЦП
7
Билал Браими
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Данило
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-1-1-2-2
44
Бенитес
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
24
Данильюк
13
Росарио
99
Лемина
19
Клюйверт
7
Браими
9
Делор
9
Гуири
3-2-2-3
13
Бернардони
2
Мукуди
4
Соу
5
Мангала
97
Масон
11
Силва
28
Юссуф
45
Камара
99
Буанга
10
Будебуз
70
Норден
26
Бар
23
Амави
23
Амави
26
Бар
99
Лемина
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
99
Лемина
7
Браими
6
Будауи
6
Будауи
7
Браими
19
Клюйверт
14
Стенгс
14
Стенгс
19
Клюйверт
9
Гуири
29
Гессан
29
Гессан
9
Гуири
99
Буанга
17
Амума
17
Амума
99
Буанга
28
Юссуф
17
Муэффек
17
Муэффек
28
Юссуф
10
Будебуз
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Будебуз
97
Масон
9
Тиуб
9
Тиуб
97
Масон
70
Норден
27
Кривелли
27
Кривелли
70
Норден
Остались в запасе
Ницца
Сент-Этьен
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
15
Данило
ОП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
15
Данило
ОП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Ницца - Сент-Этьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
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