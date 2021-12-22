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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Нант
Сент-Этьен - Нант: обзор матча 22 декабря 2021
Сент-Этьен
22.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 1
Завершен
Нант
83'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Нант
Желтая карточка
Э. Муэффек
90'
+4
Замена
Э. Муэффек
️️️️
М. Камара
87'
87'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Коко
Замена
Э. Диейе
️️️️
Г. Силва
86'
83'
ГОЛ! 0:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
А. Жиротто
78'
Замена
С. Корчиа
️️️️
М. Саймон
77'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Фабио
71'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
69'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
В. Сиприен
Замена
А. Аушиш
️️️️
М. Трауко
46'
Замена
З. Юссуф
️️️️
И. Нею
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
97
Иванн Масон
ПЗ
47
Мигель Трауко
ЛП
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
70
Арно Норден
ПП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Сент-Этьен
50
Бубакар Фалл
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
32
Эль-Хаджи Диейе
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
32
Янис Льери
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
9
Рено Эмон
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Баич
11
Силва
50
Наде
15
Колоджейчак
97
Масон
91
Нею
47
Трауко
45
Камара
70
Норден
10
Будебуз
10
Хазри
3-3-1-2-1
40
Лафон
5
Жиротто
21
Кастеллетто
5
Паллуа
2
Фабио
4
Чиривелья
26
Мерлен
25
Сиприен
97
Коко
27
Саймон
9
Муани
45
Камара
17
Муэффек
17
Муэффек
45
Камара
91
Нею
28
Юссуф
28
Юссуф
91
Нею
11
Силва
32
Диейе
32
Диейе
11
Силва
47
Трауко
24
Аушиш
24
Аушиш
47
Трауко
27
Саймон
14
Корчиа
14
Корчиа
27
Саймон
97
Коко
8
Мутуссами
8
Мутуссами
97
Коко
25
Сиприен
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
25
Сиприен
2
Фабио
9
Эмон
9
Эмон
2
Фабио
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нант
29
Люка Гурна
ОП
50
Бубакар Фалл
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
32
Янис Льери
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
29
Люка Гурна
ОП
50
Бубакар Фалл
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
32
Янис Льери
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Сент-Этьен - Нант
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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