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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 26 февраля 2022
ПСЖ
26.02.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Этьен
42'
К. Мбаппе
47'
К. Мбаппе
52'
Д. Перейра
16'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Сент-Этьен
Желтая карточка
Маркиньос
90'
Замена
М. Икарди
️️️️
К. Мбаппе
83'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Неймар
83'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
81'
72'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Д. Буанга
67'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Л. Гурна
67'
Замена
С. Тиуб
️️️️
А. Норден
57'
Замена
Р. Амума
️️️️
З. Юссуф
Желтая карточка
И. Гуйе
56'
56'
Замена
А. Мукуди
️️️️
Э. Мангала
ГОЛ! 3:1!
Д. Перейра
Пас отдал
К. Мбаппе
52'
ГОЛ! 2:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
47'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Т. Керер
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
42'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Буанга
9'
Желтая карточка
Э. Мангала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Клод Пюэль
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
20
Бакари Сако
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
3
Кимпембе
6
Керер
5
Гуйе
2
Перейра
23
Вейналдум
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
4-1-2-3
13
Бернардони
77
Сако
15
Колоджейчак
50
Наде
5
Мангала
29
Гурна
28
Юссуф
45
Камара
99
Буанга
10
Будебуз
70
Норден
10
Неймар
7
Дракслер
7
Дракслер
10
Неймар
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
6
Керер
11
Ди Мария
11
Ди Мария
6
Керер
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Икарди
10
Мбаппе
28
Юссуф
17
Амума
17
Амума
28
Юссуф
5
Мангала
2
Мукуди
2
Мукуди
5
Мангала
29
Гурна
17
Муэффек
17
Муэффек
29
Гурна
99
Буанга
24
Аушиш
24
Аушиш
99
Буанга
70
Норден
9
Тиуб
9
Тиуб
70
Норден
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Бакари Сако
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Бакари Сако
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
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