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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Сент-Этьен
Метц - Сент-Этьен: обзор матча 30 октября 2021
Метц
30.10.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
9'
Ф. Булайя
16'
В. Хазри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Сент-Этьен
90'
Замена
Д. Буанга
️️️️
В. Хазри
89'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Будебуз
87'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
О. Нгетт
️️️️
И. Ньян
76'
Замена
А. Басси
️️️️
К. Н'Дорам
76'
67'
Замена
Р. Амума
️️️️
А. Норден
Замена
П. Сарр
️️️️
Н. де Превилль
60'
46'
Замена
Г. Силва
️️️️
И. Масон
Замена
В. Пажо
️️️️
Х. Майга
40'
28'
Желтая карточка
С. Соу
18'
Желтая карточка
И. Масон
16'
ГОЛ! 1:1!
В. Хазри
Пас отдал
Т. Колоджейчак
ГОЛ! 1:0!
Ф. Булайя
9'
7'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
И. Нею
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
91
Иван Нею
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Амин Басси
АП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
3-4-1-2
90
Окиджа
4
Куяте
21
Жемерсон
6
Бронн
3
Делен
96
Н'Дорам
80
Майга
18
Сентонс
37
Булайя
7
Ньян
12
де Превилль
3-2-2-2-1
42
Грин
15
Колоджейчак
4
Соу
97
Масон
29
Гурна
91
Нею
28
Юссуф
45
Камара
10
Будебуз
70
Норден
10
Хазри
12
де Превилль
29
Сарр
29
Сарр
12
де Превилль
80
Майга
17
Пажо
17
Пажо
80
Майга
96
Н'Дорам
10
Басси
10
Басси
96
Н'Дорам
7
Ньян
11
Нгетт
11
Нгетт
7
Ньян
70
Норден
17
Амума
17
Амума
70
Норден
97
Масон
11
Силва
11
Силва
97
Масон
91
Нею
17
Муэффек
17
Муэффек
91
Нею
10
Будебуз
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Будебуз
10
Хазри
99
Буанга
99
Буанга
10
Хазри
Остались в запасе
Метц
Сент-Этьен
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
23
Стефан Баич
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Метц - Сент-Этьен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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