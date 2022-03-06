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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Метц
Сент-Этьен - Метц: обзор матча 06 марта 2022
Сент-Этьен
06.03.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
Метц
52'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Метц
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Будебуз
90'
+1
Замена
Э. Муэффек
️️️️
С. Тиуб
87'
Замена
В. Хазри
️️️️
А. Норден
78'
78'
Замена
П. Яд
️️️️
И. Амаду
Желтая карточка
А. Норден
74'
65'
Замена
П. Сарр
️️️️
Б. Траоре
64'
Желтая карточка
Б. Траоре
64'
Замена
Л. Жозеф
️️️️
Л. Мафута
Желтая карточка
Л. Гурна
62'
58'
Желтая карточка
Т. Делен
54'
Замена
К. Н'Дорам
️️️️
Ф. Булайя
54'
Замена
Т. Делен
️️️️
О. Нгетт
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
52'
Замена
Л. Гурна
️️️️
З. Юссуф
46'
44'
Желтая карточка
Д. Бронн
38'
Желтая карточка
Н. де Превилль
Желтая карточка
Д. Буанга
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
14
Луи Мафута
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
20
Бакари Сако
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
4-2-3-1
13
Бернардони
5
Мангала
15
Колоджейчак
50
Наде
77
Сако
28
Юссуф
45
Камара
70
Норден
10
Будебуз
9
Тиуб
99
Буанга
4-1-1-2-2
16
Каяр
4
Куяте
6
Бронн
27
Кана-Бийик
5
Канде
10
Амаду
12
Траоре
37
Булайя
11
Нгетт
12
де Превилль
14
Мафута
28
Юссуф
29
Гурна
29
Гурна
28
Юссуф
9
Тиуб
17
Муэффек
17
Муэффек
9
Тиуб
10
Будебуз
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Будебуз
70
Норден
10
Хазри
10
Хазри
70
Норден
10
Амаду
37
Яд
37
Яд
10
Амаду
11
Нгетт
3
Делен
3
Делен
11
Нгетт
37
Булайя
96
Н'Дорам
96
Н'Дорам
37
Булайя
12
Траоре
29
Сарр
29
Сарр
12
Траоре
14
Мафута
75
Жозеф
75
Жозеф
14
Мафута
Остались в запасе
Сент-Этьен
Метц
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Бакари Сако
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
90
Александр Окиджа
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Бакари Сако
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Сент-Этьен - Метц
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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