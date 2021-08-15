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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Сент-Этьен
Ланс - Сент-Этьен: обзор матча 15 августа 2021
Ланс
15.08.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Этьен
36'
И. Ганаго
77'
С. Фофана
1'
В. Хазри
52'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Сент-Этьен
90'
+5
Желтая карточка
А. Аушиш
Замена
И. Бура
️️️️
Ж. Клосс
90'
+2
86'
Желтая карточка
И. Масон
86'
Замена
М. Ривера
️️️️
Д. Буанга
85'
Желтая карточка
Л. Гурна
Замена
Д. Кошта
️️️️
Г. Какута
82'
Замена
К. Жан
️️️️
Ф. Сотока
82'
ГОЛ! 2:2!
С. Фофана
Пас отдал
П. Франковски
77'
Замена
П. Франковски
️️️️
Д. Машадо
71'
Замена
С. Банза
️️️️
И. Ганаго
71'
71'
Замена
Л. Гурна
️️️️
З. Юссуф
70'
Замена
А. Аушиш
️️️️
В. Хазри
57'
Желтая карточка
Д. Буанга
52'
ГОЛ! 1:2!
Д. Буанга
Пас отдал
Т. Колоджейчак
46'
Замена
А. Норден
️️️️
Р. Амума
41'
Желтая карточка
С. Соу
ГОЛ! 1:1!
И. Ганаго
Пас отдал
Ж. Клосс
36'
29'
Желтая карточка
Р. Амума
Желтая карточка
Ф. Медина
18'
1'
ГОЛ! 0:1!
В. Хазри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
33
Mamadou Camara
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Лека
2
Медина
3
Ву
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
5
Какута
37
Ганаго
20
Машадо
7
Сотока
4-1-2-1-2
42
Грин
2
Мукуди
4
Соу
15
Колоджейчак
97
Масон
91
Нею
45
Камара
28
Юссуф
99
Буанга
10
Хазри
17
Амума
20
Машадо
19
Франковски
19
Франковски
20
Машадо
92
Клосс
14
Бура
14
Бура
92
Клосс
5
Какута
10
Кошта
10
Кошта
5
Какута
7
Сотока
10
Жан
10
Жан
7
Сотока
37
Ганаго
24
Банза
24
Банза
37
Ганаго
28
Юссуф
29
Гурна
29
Гурна
28
Юссуф
10
Хазри
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Хазри
17
Амума
70
Норден
70
Норден
17
Амума
99
Буанга
7
Ривера
7
Ривера
99
Буанга
Остались в запасе
Ланс
Сент-Этьен
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
33
Mamadou Camara
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
33
Mamadou Camara
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Ланс - Сент-Этьен
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
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