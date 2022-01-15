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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ланс
Сент-Этьен - Ланс: обзор матча 15 января 2022
Сент-Этьен
15.01.2022, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 2
Завершен
Ланс
38'
Р. Будебуз
77'
Ф. Сотока
90+5'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Ланс
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
С. Фофана
Желтая карточка
Г. Силва
90'
Замена
Л. Гезали
️️️️
М. Наде
90'
Замена
А. Диуссе
️️️️
З. Юссуф
80'
77'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сотока
Пас отдал
Ж. Клосс
74'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Г. Какута
73'
Замена
П. Берг
️️️️
К. Дансо
62'
Замена
К. Жан
️️️️
П. Франковски
62'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
У. Саид
Замена
Л. Гурна
️️️️
С. Тиуб
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Будебуз
Пас отдал
А. Аушиш
38'
30'
Желтая карточка
Ж. Гради
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
33
Абдулайе Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
29
Люка Гурна
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
11
Ламин Гезали
ЦП
32
Эль-Хаджи Диейе
ПВ
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
32
Янис Льери
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
4-2-3-1
13
Бернардони
11
Силва
50
Наде
15
Колоджейчак
97
Масон
45
Камара
28
Юссуф
10
Будебуз
24
Аушиш
9
Тиуб
33
Бакайоко
4-1-1-2-2
16
Лека
92
Клосс
24
Гради
2
Медина
4
Дансо
28
Дукур
42
Фофана
5
Какута
19
Франковски
22
Саид
15
Калимуэндо
9
Тиуб
29
Гурна
29
Гурна
9
Тиуб
28
Юссуф
10
Диуссе
10
Диуссе
28
Юссуф
50
Наде
11
Гезали
11
Гезали
50
Наде
4
Дансо
7
Берг
7
Берг
4
Дансо
5
Какута
10
Кошта
10
Кошта
5
Какута
19
Франковски
10
Жан
10
Жан
19
Франковски
22
Саид
7
Сотока
7
Сотока
22
Саид
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ланс
23
Стефан Баич
ВР
32
Эль-Хаджи Диейе
ПВ
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
32
Янис Льери
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
32
Эль-Хаджи Диейе
ПВ
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
32
Янис Льери
ЦФ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Сент-Этьен - Ланс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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