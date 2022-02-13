Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Сент-Этьен
Клермон - Сент-Этьен: обзор матча 13 февраля 2022
Клермон
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
39'
С. Хунтонджи
71'
М. Камара
82'
Т. Колоджейчак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Сент-Этьен
Желтая карточка
А. Зедадка
90'
+5
Желтая карточка
А. Сейду
90'
+1
Замена
Г. Кюи
️️️️
Й. Гастьен
88'
87'
Замена
З. Юссуф
️️️️
В. Хазри
86'
Замена
И. Масон
️️️️
Р. Будебуз
82'
ГОЛ! 1:2!
Т. Колоджейчак
Замена
А. Менди
️️️️
Э. Рашани
79'
72'
Замена
А. Аушиш
️️️️
С. Тиуб
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Камара
Пас отдал
С. Тиуб
Замена
Й. Маньин
️️️️
Д. Бертомье
64'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Л. Да Кунья
64'
54'
Замена
Д. Буанга
️️️️
А. Норден
Желтая карточка
Й. Гастьен
51'
46'
Замена
Р. Амума
️️️️
Л. Гурна
ГОЛ! 1:0!
С. Хунтонджи
Пас отдал
Д. Бертомье
39'
Желтая карточка
С. Хунтонджи
19'
15'
Желтая карточка
Р. Будебуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
25
Йоан Гастьен
ЦП
15
Джейсон Бертомье
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
97
Иванн Масон
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Джоко
12
Н'Симба
22
Хунтонджи
36
Сейду
80
Зедадка
99
Самед
25
Гастьен
19
Рашани
15
Бертомье
18
Байо
7
Да Кунья
4-1-1-3-1
13
Бернардони
77
Сако
5
Мангала
50
Наде
15
Колоджейчак
29
Гурна
45
Камара
9
Тиуб
10
Будебуз
70
Норден
10
Хазри
19
Рашани
29
Менди
29
Менди
19
Рашани
7
Да Кунья
26
Аллевина
26
Аллевина
7
Да Кунья
15
Бертомье
6
Маньин
6
Маньин
15
Бертомье
25
Гастьен
99
Кюи
99
Кюи
25
Гастьен
29
Гурна
17
Амума
17
Амума
29
Гурна
10
Будебуз
97
Масон
97
Масон
10
Будебуз
10
Хазри
28
Юссуф
28
Юссуф
10
Хазри
9
Тиуб
24
Аушиш
24
Аушиш
9
Тиуб
70
Норден
99
Буанга
99
Буанга
70
Норден
Остались в запасе
Клермон
Сент-Этьен
16
Артюр Десма
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Клермон - Сент-Этьен
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Габриэль-Монпьед
Новости команд
Все
Клермон
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+