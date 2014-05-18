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Джузеппе Джемити
Статистика
Джузеппе Джемити - статистика
Завершил карьеру
3 мая 1981 (45), Франкфурт-на-Майне
#3 | Защитник
176 см
Германия | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливорно
9
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
0 : 2
27.04.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2 : 4
13.04.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
2 : 0
07.04.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
2 : 2
31.03.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 0
26.03.2014
Ливорно
1' - 63'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
3 : 1
22.03.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
2 : 1
16.03.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
4 : 2
09.03.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1 : 1
02.03.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2 : 3
23.02.2014
Верона
Был в запасе
72'
70'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 2
16.02.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
3 : 1
26.01.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 0
18.01.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
0 : 3
11.01.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
05.01.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
1 : 2
21.12.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2 : 0
15.12.2013
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ливорно
2 : 2
07.12.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
3 : 0
01.12.2013
Ливорно
1' - 53'
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
0 : 2
24.11.2013
Ювентус
86' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2 : 0
09.11.2013
Ливорно
1' - 87'
Италия. Серия А, 11 тур
Ливорно
1 : 0
03.11.2013
Аталанта
1' - 61'
Италия. Серия А, 10 тур
Ливорно
3 : 3
30.10.2013
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
27.10.2013
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ливорно
1 : 2
20.10.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
4 : 0
06.10.2013
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Ливорно
1 : 1
25.09.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
0 : 0
21.09.2013
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
2 : 0
15.09.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
1 : 4
01.09.2013
Ливорно
1' - 70'
Италия. Серия А, 1 тур
Ливорно
0 : 2
25.08.2013
Рома
1' - 33'
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