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Баптист Рейне
Статистика
Баптист Рейне - статистика
Завершил карьеру
28 октября 1990 (36)
#30 | Вратарь
185 см | 85 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ним
38
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2 : 0
23.05.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ним
2 : 5
16.05.2021
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0 : 3
09.05.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2 : 2
02.05.2021
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2 : 1
25.04.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
1 : 1
18.04.2021
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1 : 1
11.04.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0 : 2
04.04.2021
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1 : 2
21.03.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1 : 1
14.03.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2 : 1
03.03.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1 : 1
28.02.2021
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1 : 0
24.02.2021
Лорьян
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2 : 0
21.02.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0 : 2
14.02.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3 : 4
07.02.2021
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
3 : 0
03.02.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
3 : 1
31.01.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1 : 2
16.01.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0 : 1
09.01.2021
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
5 : 0
06.01.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1 : 3
23.12.2020
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2 : 2
20.12.2020
Ним
1' - 90'
35'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0 : 2
16.12.2020
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3 : 0
13.12.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0 : 2
04.12.2020
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
3 : 0
29.11.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0 : 1
22.11.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1 : 5
08.11.2020
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ним
0 : 1
01.11.2020
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
2 : 0
25.10.2020
Ним
1' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ним
0 : 4
16.10.2020
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монпелье
0 : 1
04.10.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ним
1 : 1
27.09.2020
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
0 : 0
18.09.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ним
2 : 4
13.09.2020
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 1
30.08.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ним
4 : 0
23.08.2020
Брест
1' - 90'
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