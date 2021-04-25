Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ним
Ланс - Ним: обзор матча 25 апреля 2021
Ланс
25.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 1
Завершен
Ним
17'
И. Ганаго
76'
М. Айдара
52'
З. Ферхат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Ним
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Мигель
87'
Замена
Н. Ру
️️️️
М. Коне
87'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
Л. До
81'
Желтая карточка
М. Коне
Замена
В. Фариньес
️️️️
Ж. Лека
80'
80'
Замена
Г. Пакье
️️️️
С. Алакуш
80'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Л. Фомба
ГОЛ! 2:1!
М. Айдара
Пас отдал
Т. Маурисио
76'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
И. Ганаго
67'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Ферхат
Желтая карточка
Л. Баде
34'
28'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Р. Рипар
Замена
И. Бура
️️️️
К. Жан
28'
Красная карточка
И. Силла
24'
ГОЛ! 1:0!
И. Ганаго
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
8
Люка До
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
36
Boubakar Camara
ЦФ
34
Ансу Соу
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
13
Карим Ариби
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Лека
21
Айдара
24
Гради
5
Баде
4
Силла
18
Каюзак
92
Клосс
42
Фофана
10
Кошта
37
Ганаго
10
Жан
4-2-2-1-1
30
Рейне
22
Алакуш
3
Мигель
5
Гессум
24
Мелинг
6
Сарр
8
До
8
Ферхат
11
Фомба
20
Рипар
14
Коне
16
Лека
1
Фариньес
1
Фариньес
16
Лека
10
Жан
14
Бура
14
Бура
10
Жан
37
Ганаго
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
37
Ганаго
22
Алакуш
29
Пакье
29
Пакье
22
Алакуш
20
Рипар
17
Элиассон
17
Элиассон
20
Рипар
11
Фомба
17
Дулевич
17
Дулевич
11
Фомба
8
До
70
Ахлинви
70
Ахлинви
8
До
14
Коне
26
Ру
26
Ру
14
Коне
Остались в запасе
Ланс
Ним
36
Boubakar Camara
ЦФ
2
Факундо Медина
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
34
Ансу Соу
ЦФ
16
Амджад Назих
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
13
Карим Ариби
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
36
Boubakar Camara
ЦФ
2
Факундо Медина
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
34
Ансу Соу
ЦФ
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
13
Карим Ариби
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Ланс - Ним
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Ним
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
10:39
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
10:39
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+