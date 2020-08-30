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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ним
Нант - Ним: обзор матча 30 августа 2020
Нант
30.08.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 1
Завершен
Ним
11'
А. Жиротто
27'
И. Луза (П)
57'
З. Ферхат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ним
Желтая карточка
А. Лафон
90'
+4
Замена
Ж. Кастеллетто
️️️️
М. Саймон
90'
89'
Замена
С. Сарр
️️️️
П. Мартинес
Вторая желтая
Фабио
86'
80'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Р. Филиппото
Замена
Р. Эмон
️️️️
Л. Бляс
76'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Коко
76'
57'
ГОЛ! 2:1!
З. Ферхат
Пас отдал
П. Мартинес
Замена
М. Абид
️️️️
Р. Коло Муани
56'
Красная карточка
И. Луза
47'
46'
Замена
М. Коне
️️️️
Я. Бенрау
35'
Желтая карточка
Л. Ландре
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Луза
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Жиротто
Пас отдал
М. Коко
11'
Желтая карточка
Фабио
9'
3'
Желтая карточка
К. Данке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Люка До
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Нант
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
14
Мусса Коне
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Паллуа
5
Жиротто
2
Фабио
4
Чиривелья
26
Луза
27
Саймон
10
Бляс
97
Коко
9
Муани
3-2-1-3-1
30
Рейне
18
Мартинес
4
Ландре
24
Мелинг
8
До
20
Кубас
8
Ферхат
20
Рипар
45
Бенрау
12
Филиппото
9
Данке
97
Коко
17
Бамба
17
Бамба
97
Коко
27
Саймон
21
Кастеллетто
21
Кастеллетто
27
Саймон
9
Муани
17
Абид
17
Абид
9
Муани
10
Бляс
9
Эмон
9
Эмон
10
Бляс
12
Филиппото
17
Дулевич
17
Дулевич
12
Филиппото
18
Мартинес
6
Сарр
6
Сарр
18
Мартинес
45
Бенрау
14
Коне
14
Коне
45
Бенрау
Остались в запасе
Нант
Ним
3
Батиста Менди
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
1
Денис Петрич
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
22
Софьян Алакуш
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
16
Люка Диас
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
3
Батиста Менди
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
1
Денис Петрич
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
16
Люка Диас
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Нант - Ним
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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