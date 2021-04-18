Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Страсбур
Ним - Страсбур: обзор матча 18 апреля 2021
Ним
18.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
55'
Р. Рипар (П)
82'
Д. Ленар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Страсбур
Замена
К. Ариби
️️️️
Р. Рипар
89'
Замена
Н. Ру
️️️️
М. Коне
89'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Я. Бенрау
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ленар
81'
Пенальти не реализован!
Д. Ленар
76'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Х. Диалло
76'
Замена
М. Шахири
️️️️
Ж. Аолу
67'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
А. Томассон
61'
Желтая карточка
А. Томассон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Рипар
55'
55'
Замена
Л. Кароль
️️️️
Л. Ажорк
47'
Красная карточка
Ф. Жилберт
29'
Желтая карточка
Ж. Аолу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
8
Люка До
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ним
16
Амджад Назих
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
6
Сиди Сарр
ОП
13
Карим Ариби
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Рейне
3
Мигель
24
Мелинг
5
Гессум
22
Алакуш
8
До
11
Фомба
8
Ферхат
45
Бенрау
20
Рипар
14
Коне
4-2-1-1-2
26
Селс
24
Жилберт
4
Джику
23
Митрович
19
Каси
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
45
Бенрау
17
Элиассон
17
Элиассон
45
Бенрау
20
Рипар
13
Ариби
13
Ариби
20
Рипар
14
Коне
26
Ру
26
Ру
14
Коне
19
Ажорк
23
Кароль
23
Кароль
19
Ажорк
28
Томассон
27
Беллегард
27
Беллегард
28
Томассон
14
Аолу
11
Шахири
11
Шахири
14
Аолу
13
Диалло
80
Дьон
80
Дьон
13
Диалло
Остались в запасе
Ним
Страсбур
16
Амджад Назих
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
6
Сиди Сарр
ОП
Главный тренер
Паскаль Планк
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
6
Сиди Сарр
ОП
Остались в запасе
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Ним - Страсбур
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
Новости команд
Все
Ним
Страсбур
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+