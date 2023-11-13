Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Квентин Вестберг
Статистика
Квентин Вестберг - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 1986 (40), Сюрен
#31 | Вратарь
183 см | 78 кг
США | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
Франция. Лига 1 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
4 : 2
13.11.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Атланта Юнайтед
4 : 2
08.11.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
3 : 0
02.11.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Цинциннати
2 : 2
22.10.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
08.10.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
05.10.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Атланта Юнайтед
4 : 1
24.09.2023
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
21.09.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Атланта Юнайтед
5 : 2
17.09.2023
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Даллас
2 : 2
03.09.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
31.08.2023
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Атланта Юнайтед
4 : 0
27.08.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
0 : 2
21.08.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
16.07.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
13.07.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Монреаль
0 : 1
09.07.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Атланта Юнайтед
2 : 0
02.07.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 0
25.06.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
22.06.2023
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
11.06.2023
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
08.06.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Атланта Юнайтед
3 : 3
01.06.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Орландо Сити
1 : 1
28.05.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
3 : 3
21.05.2023
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Атланта Юнайтед
4 : 0
18.05.2023
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
14.05.2023
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
2 : 1
07.05.2023
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
23.04.2023
Чикаго Файр
1' - 46'
США. МЛС, 11 тур
Торонто
2 : 2
16.04.2023
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
09.04.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
1 : 0
02.04.2023
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Коламбус
6 : 1
26.03.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
5 : 1
19.03.2023
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
0 : 3
11.03.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
05.03.2023
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
26.02.2023
Сан-Хосе
Был в запасе
Главные новости
Фото
Федотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
38
Видео
Акинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
4
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
1
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
15
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
8
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
9
Видео
Круговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+