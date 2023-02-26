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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Сан-Хосе
Атланта Юнайтед - Сан-Хосе: обзор матча 26 февраля 2023
Атланта Юнайтед
26.02.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 1 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Хосе
90+3'
Т. Алмада
90+9'
Т. Алмада
12'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Сан-Хосе
ГОЛ! 2:1!
Т. Алмада
90'
+9
ГОЛ! 1:1!
Т. Алмада
Пас отдал
Б. Леннон
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
B. Kikanovic
Желтая карточка
Ф. Ибарра
90'
+1
85'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Х. Монтейру
85'
Замена
Д. Скахан
️️️️
К. Эспиноса
85'
Замена
Т. Бисон
️️️️
М. Трауко
Замена
Л. Абрам
️️️️
Х. Хосе Пурата
80'
Замена
А. Сейдич
️️️️
М. Россетто
80'
69'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
61'
Замена
К. Акапо
️️️️
П. Мари
Замена
М. Берри
️️️️
J. Conway
56'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
К. Уайли
56'
Пенальти не реализован!
Л. Араухо
39'
13'
Желтая карточка
К. Груэсо
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Эбобиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
23
Тиаго Алмада
АП
36
Jackson Conway
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
14
Эйден Макфадден
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
3-2-1-4
1
Гьюзан
15
Гутман
44
Пурата
12
Робинсон
12
Уайли
11
Леннон
23
Алмада
36
5
Россетто
5
Ибарра
7
Араухо
4-5-1
42
Даниэл
3
Мари
97
6
Менса
47
Трауко
14
35
Монтейру
7
Эспиноса
7
11
Груэсо
17
Эбобиссе
44
Пурата
96
Абрам
96
Абрам
44
Пурата
5
Россетто
14
Сейдич
14
Сейдич
5
Россетто
12
Уайли
11
Этьенн
11
Этьенн
12
Уайли
36
27
Берри
27
Берри
36
3
Мари
29
Акапо
29
Акапо
3
Мари
35
Монтейру
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
35
Монтейру
47
Трауко
4
Бисон
4
Бисон
47
Трауко
7
Эспиноса
16
Скахан
16
Скахан
7
Эспиноса
7
28
28
7
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Сан-Хосе
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
Главный тренер
Габриэль Хайнце
22
Tommy Thompson
ЦЗ
12
James Marcinkowski
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
Остались в запасе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
12
James Marcinkowski
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Атланта Юнайтед - Сан-Хосе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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