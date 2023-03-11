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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Атланта Юнайтед
Шарлотт - Атланта Юнайтед: обзор матча 11 марта 2023
Шарлотт
11.03.2023, суббота, 20:00
США. МЛС, 3 тур
0 : 3
Завершен
Атланта Юнайтед
5'
К. Уайли
12'
Л. Араухо
45+2'
К. Уайли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Атланта Юнайтед
90'
+3
Замена
А. Фортюн
️️️️
Л. Араухо
Желтая карточка
Э. Копетти
90'
88'
Желтая карточка
Х. Хосе Пурата
Замена
Н. Сантуш
️️️️
К. Свидерски
82'
70'
Замена
С. Соса
️️️️
А. Сейдич
70'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
К. Уайли
69'
Желтая карточка
К. Уайли
Замена
K. Calderón Vargas
️️️️
А. Синъясики
67'
Замена
Х. Аффул
️️️️
Н. Бирн
67'
59'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
М. Берри
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
К. Уайли
35'
Желтая карточка
А. Сейдич
26'
Желтая карточка
М. Берри
12'
ГОЛ! 0:2!
Л. Араухо
Пас отдал
К. Уайли
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Уайли
Пас отдал
Т. Алмада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
22
Энцо Копетти
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Шарлотт
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
19
Christopher Hegardt
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Мачоп Чол
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
3-1-1-5
13
28
Туилома
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
11
Синъясики
29
72
Йозвяк
28
Свидерски
20
Джонс
22
Копетти
3-2-1-1-3
1
Гьюзан
12
Робинсон
44
Пурата
15
Гутман
11
Леннон
12
Уайли
14
Сейдич
23
Алмада
5
Ибарра
7
Араухо
27
Берри
14
Бирн
25
Аффул
25
Аффул
14
Бирн
28
Свидерски
10
Сантуш
10
Сантуш
28
Свидерски
11
Синъясики
18
18
11
Синъясики
7
Араухо
35
Фортюн
35
Фортюн
7
Араухо
12
Уайли
11
Этьенн
11
Этьенн
12
Уайли
14
Сейдич
5
Соса
5
Соса
14
Сейдич
27
Берри
7
Якумакис
7
Якумакис
27
Берри
Остались в запасе
Шарлотт
Атланта Юнайтед
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
19
Christopher Hegardt
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
23
Мачоп Чол
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
19
Christopher Hegardt
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
23
Мачоп Чол
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Шарлотт - Атланта Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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