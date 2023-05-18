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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Колорадо
Атланта Юнайтед - Колорадо: обзор матча 18 мая 2023
Атланта Юнайтед
18.05.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 17 тур
4 : 0
Завершен
Колорадо
29'
Т. Алмада
80'
Л. Араухо
87'
Т. Вольфф
90'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Колорадо
ГОЛ! 4:0!
Г. Якумакис
90'
88'
Замена
S. Anderson
️️️️
Д. Уилсон
ГОЛ! 3:0!
Т. Вольфф
87'
Замена
Л. Абрам
️️️️
Д. Этьенн
84'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
Л. Араухо
84'
ГОЛ! 2:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Г. Якумакис
80'
79'
Замена
К. Харрис
️️️️
Р. Призо-Мбонге
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
С. Соса
74'
64'
Замена
М. Бомбито
️️️️
Л. Абубакар
64'
Замена
J. Lewis
️️️️
К. Кабрал
53'
Желтая карточка
С. Николсон
Замена
Г. Якумакис
️️️️
М. Берри
53'
Желтая карточка
Т. Алмада
31'
ГОЛ! 1:0!
Т. Алмада
29'
23'
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
Пенальти не реализован!
Т. Алмада
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
19
Сэм Николсон
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Атланта Юнайтед
25
Клемент Диоп
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
14
Эйден Макфадден
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
4-1-1-4
31
Вестберг
12
Эрнандес
44
Пурата
12
Робинсон
11
Леннон
11
Этьенн
23
Алмада
27
Берри
5
Россетто
5
Соса
7
Араухо
3-1-4-1-2
2
Максе
5
Абубакар
27
Уилсон
6
Призо-Мбонге
25
Ронан
6
Лейва
7
Барриос
19
Николсон
91
Кабрал
3
23
Ярброу
11
Этьенн
96
Абрам
96
Абрам
11
Этьенн
5
Соса
5
Ибарра
5
Ибарра
5
Соса
27
Берри
7
Якумакис
7
Якумакис
27
Берри
7
Араухо
16
Вольфф
16
Вольфф
7
Араухо
5
Абубакар
15
Бомбито
15
Бомбито
5
Абубакар
27
Уилсон
22
22
27
Уилсон
91
Кабрал
14
14
91
Кабрал
6
Призо-Мбонге
14
Харрис
14
Харрис
6
Призо-Мбонге
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Колорадо
25
Клемент Диоп
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
14
Эйден Макфадден
ЦП
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
14
Эйден Макфадден
ЦП
23
Мачоп Чол
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Колорадо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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