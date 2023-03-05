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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Торонто
Атланта Юнайтед - Торонто: обзор матча 05 марта 2023
Атланта Юнайтед
05.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 2 тур
1 : 1
Завершен
Торонто
60'
М. Россетто
52'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Торонто
90'
+4
Замена
К. Томпсон
️️️️
Б. Сервания
Замена
А. Сейдич
️️️️
М. Россетто
90'
Желтая карточка
Д. Этьенн
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Россетто
Пас отдал
Т. Алмада
60'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
К. Уайли
59'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
М. Берри
59'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бернардески
Пас отдал
M. Bradley
45'
Замена
A. Akinola
️️️️
A. Diomandé
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
23
Тиаго Алмада
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
99
Adama Diomandé
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Торонто
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
3-2-1-4
1
Гьюзан
15
Гутман
44
Пурата
12
Робинсон
12
Уайли
11
Леннон
23
Алмада
27
Берри
5
Россетто
5
Ибарра
7
Араухо
4-3-1-2
1
Джонсон
22
Ларея
24
Ростед
2
18
Петретта
21
Осорио
14
Кайе
23
Сервания
10
Бернардески
99
4
5
Россетто
14
Сейдич
14
Сейдич
5
Россетто
12
Уайли
11
Этьенн
11
Этьенн
12
Уайли
27
Берри
7
Якумакис
7
Якумакис
27
Берри
23
Сервания
33
Томпсон
33
Томпсон
23
Сервания
99
9
9
99
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
36
Jackson Conway
ЦФ
Остались в запасе
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Атланта Юнайтед - Торонто
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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