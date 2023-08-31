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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Цинциннати
Атланта Юнайтед - Цинциннати: обзор матча 31 августа 2023
Атланта Юнайтед
31.08.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 37 тур
1 : 2
Завершен
Цинциннати
10'
Э. Москера
75'
Л. Акоста
81'
Б. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Цинциннати
90'
Замена
M. Pinto
️️️️
Л. Акоста
Замена
Т. Вольфф
️️️️
М. Россетто
86'
81'
ГОЛ! 1:2!
Б. Васкес
Замена
А. Сейдич
️️️️
К. Силва
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
Л. Акоста
Желтая карточка
Т. Муюмба
72'
71'
Замена
М. Ангуло
️️️️
Y. Kubo
Желтая карточка
М. Россетто
60'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Э. Москера
58'
46'
Замена
Х. Морено
️️️️
С. Сантос
46'
Замена
С. Ариас
️️️️
B. Halsey
41'
Желтая карточка
О. Нвободо
ГОЛ! 1:0!
Э. Москера
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
8
Тристан Муюмба
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Серхио Сантос
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Гьюзан
12
Уайли
12
Робинсон
96
Абрам
11
Леннон
8
Муюмба
5
Россетто
7
Москера
23
Алмада
10
Силва
7
Якумакис
4-1-1-1-3
18
32
Мерфи
15
4
Хагглунд
3
Миазга
5
Нвободо
32
Акоста
22
Барреаль
7
9
Васкес
19
Сантос
10
Силва
14
Сейдич
14
Сейдич
10
Силва
7
Москера
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
7
Москера
5
Россетто
16
Вольфф
16
Вольфф
5
Россетто
15
4
Ариас
4
Ариас
15
7
88
Ангуло
88
Ангуло
7
32
Акоста
26
26
32
Акоста
19
Сантос
8
Морено
8
Морено
19
Сантос
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Цинциннати
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Атланта Юнайтед - Цинциннати
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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