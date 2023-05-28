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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Атланта Юнайтед
Орландо Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 28 мая 2023
Орландо Сити
28.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 20 тур
1 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
30'
К. Смит
87'
Т. Вольфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Атланта Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
М. Россетто
Замена
Р. Энрике
️️️️
И. Ангуло
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
Т. Вольфф
79'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
Д. Этьенн
79'
Замена
А. Фортюн
️️️️
С. Соса
67'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Якумакис
67'
Замена
М. Чол
️️️️
Р. Эрнандес
66'
Желтая карточка
Р. Эрнандес
Замена
М. Охеда
️️️️
М. Перейра
64'
ГОЛ! 1:0!
К. Смит
30'
Желтая карточка
А. Карлос
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
3-3-1-3
1
Галлезе
3
Карлос
6
Янссон
24
Смит
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
9
Кара
77
Ангуло
20
3-2-1-1-3
1
Гьюзан
44
Пурата
12
Робинсон
15
Гутман
11
Леннон
12
Эрнандес
11
Этьенн
23
Алмада
7
Якумакис
5
Россетто
5
Соса
10
Перейра
10
Охеда
10
Охеда
10
Перейра
77
Ангуло
18
Энрике
18
Энрике
77
Ангуло
5
Соса
35
Фортюн
35
Фортюн
5
Соса
11
Этьенн
16
Вольфф
16
Вольфф
11
Этьенн
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
12
Эрнандес
23
Чол
23
Чол
12
Эрнандес
Остались в запасе
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Орландо Сити - Атланта Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
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