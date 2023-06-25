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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед: обзор матча 25 июня 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
25.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 28 тур
4 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
32'
Д. Эдельман
45'
К. Кассерес
79'
Ф. Амайя
90'
Ф. Амайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед
ГОЛ! 4:0!
Ф. Амайя
Пас отдал
O. Fernandez
90'
83'
Желтая карточка
М. Чол
ГОЛ! 3:0!
Ф. Амайя
Пас отдал
Р. Донкор
79'
Замена
Ф. Амайя
️️️️
Лукиньяс
77'
75'
Замена
М. Берри
️️️️
М. Россетто
75'
Замена
Н. Кобб
️️️️
Л. Абрам
Замена
Р. Донкор
️️️️
Э. Маноэл
69'
Замена
O. Fernandez
️️️️
Д. Йервуд
61'
55'
Замена
А. Сейдич
️️️️
Ф. Ибарра
55'
Замена
М. Чол
️️️️
Т. Вольфф
Желтая карточка
Д. Эдельман
54'
Замена
П. Страуд
️️️️
К. Кассерес
46'
Замена
Х. Ндам
️️️️
А. Рейес
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Кассерес
45'
Желтая карточка
К. Кассерес
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эдельман
Пас отдал
К. Харпер
32'
27'
Желтая карточка
Э. Гутман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
15
Андрес Рейес
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
82
Лукиньяс
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
12
Калеб Уайли
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
5
Омар Валенсия
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
4
Хассан Ндам
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
14
Амар Сейдич
ОП
30
Nicolas Firmino
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
23
Мачоп Чол
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
3-3-2-2
31
Мигел
15
Рейес
13
Неалис
3
Данкан
23
Кассерес
16
Йервуд
24
Эдельман
82
Лукиньяс
17
Харпер
13
Маноэл
16
3-3-1-2-1
1
Гьюзан
15
Гутман
96
Абрам
44
Пурата
11
Леннон
5
Ибарра
12
Уайли
5
Россетто
16
Вольфф
23
Алмада
7
Якумакис
13
Маноэл
48
Донкор
48
Донкор
13
Маноэл
23
Кассерес
6
Страуд
6
Страуд
23
Кассерес
82
Лукиньяс
25
Амайя
25
Амайя
82
Лукиньяс
15
Рейес
4
Ндам
4
Ндам
15
Рейес
16
Йервуд
22
22
16
Йервуд
96
Абрам
24
Кобб
24
Кобб
96
Абрам
5
Ибарра
14
Сейдич
14
Сейдич
5
Ибарра
16
Вольфф
23
Чол
23
Чол
16
Вольфф
5
Россетто
27
Берри
27
Берри
5
Россетто
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
5
Омар Валенсия
ЦЗ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
30
Nicolas Firmino
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
5
Омар Валенсия
ЦЗ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
30
Nicolas Firmino
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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