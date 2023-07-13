Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед: обзор матча 13 июля 2023
Нью-Инглэнд Революшн
13.07.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 32 тур
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
4'
М. Полстер
9'
Д. Вриони
90+3'
М. Чол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Чол
Замена
O. Gonzalez
️️️️
Г. Боу
88'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Д. Вриони
84'
Желтая карточка
J. Panayotou
82'
80'
Желтая карточка
Э. Москера
77'
Замена
Э. Москера
️️️️
К. Уайли
Желтая карточка
М. Полстер
69'
69'
Замена
М. Чол
️️️️
М. Берри
69'
Замена
О. Алонсо
️️️️
А. Сейдич
Замена
E. Boateng
️️️️
J. Rennicks
66'
Замена
J. Panayotou
️️️️
И. Харкс
66'
46'
Замена
М. Россетто
️️️️
С. Соса
46'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Т. Вольфф
ГОЛ! 2:0!
Д. Вриони
Пас отдал
К. Хиль
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Полстер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
1
Джордже Петрович
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
6
Иан Харкс
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
23
Тиаго Алмада
АП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
16
Joshua Bolma
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
23
Мачоп Чол
ПВ
7
Эдвин Москера
ЦФ
4-3-3
1
Петрович
88
Фаррелл
4
34
5
Бай
6
Харкс
8
Полстер
10
Хиль
9
Вриони
7
Боу
9
3-4-2-1
1
Гьюзан
44
Пурата
96
Абрам
12
Эрнандес
11
Леннон
5
Соса
14
Сейдич
12
Уайли
16
Вольфф
23
Алмада
27
Берри
7
Боу
34
34
7
Боу
6
Харкс
22
22
6
Харкс
9
24
24
9
9
Вриони
17
Вуд
17
Вуд
9
Вриони
14
Сейдич
6
Алонсо
6
Алонсо
14
Сейдич
16
Вольфф
11
Этьенн
11
Этьенн
16
Вольфф
5
Соса
5
Россетто
5
Россетто
5
Соса
27
Берри
23
Чол
23
Чол
27
Берри
12
Уайли
7
Москера
7
Москера
12
Уайли
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
72
Damian Rivera
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
72
Damian Rivera
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+