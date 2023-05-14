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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Шарлотт
Атланта Юнайтед - Шарлотт: обзор матча 14 мая 2023
Атланта Юнайтед
14.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 16 тур
1 : 3
Завершен
Шарлотт
87'
Х. Хосе Пурата
18'
Д. Мерам
51'
К. Свидерски (П)
57'
Д. Мерам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Шарлотт
90'
+8
Желтая карточка
O. McKinze Gaines II.
Желтая карточка
Б. Леннон
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Н. Бирн
Замена
М. Чол
️️️️
Ф. Ибарра
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Х. Хосе Пурата
Пас отдал
Т. Алмада
87'
87'
Замена
B. Cambridge
️️️️
Б. Бендер
87'
Замена
Х. Аффул
️️️️
H. Diop
Желтая карточка
Ф. Ибарра
71'
Замена
М. Россетто
️️️️
М. Берри
71'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Л. Араухо
71'
71'
Замена
H. Diop
️️️️
J. Sobociński
64'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
К. Йозвяк
59'
Желтая карточка
J. Sobociński
57'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мерам
Замена
Д. Этьенн
️️️️
А. Сейдич
55'
Красная карточка
Э. Гутман
51'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Свидерски
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
22
Джастин Мерам
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Атланта Юнайтед
25
Клемент Диоп
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Мачоп Чол
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Hamady Diop
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
4
Эндрю Приветт
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Вестберг
12
Робинсон
44
Пурата
15
Гутман
12
Уайли
5
Ибарра
11
Леннон
14
Сейдич
23
Алмада
7
Араухо
27
Берри
4-1-2-3
1
Калина
24
Линдси
6
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
22
Мерам
16
Бендер
29
28
Свидерски
72
Йозвяк
14
Сейдич
11
Этьенн
11
Этьенн
14
Сейдич
5
Ибарра
23
Чол
23
Чол
5
Ибарра
7
Араухо
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Араухо
27
Берри
5
Россетто
5
Россетто
27
Берри
6
5
5
6
25
Аффул
25
Аффул
16
Бендер
23
23
16
Бендер
72
Йозвяк
14
14
72
Йозвяк
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Шарлотт
25
Клемент Диоп
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
13
Pablo Sisniega
ВР
4
Эндрю Приветт
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
4
Эндрю Приветт
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Атланта Юнайтед - Шарлотт
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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